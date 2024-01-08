Μιχάλης Κατρίνης: «Το δόγμα ''νόμος και τάξη'' της Νέας Δημοκρατίας κατέρρευσε»



Στο ζήτημα της αύξησης της εγκληματικότητας και τον ανασχηματισμό στο Υπουργείο του Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Το ΠΑΣΟΚ σε θέματα ασφάλειας έχει αποδείξει ότι μπορεί να εφαρμόζει καλύτερη πολιτική από την Νέα Δημοκρατία και να είναι πιο αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε το 2019 με το δόγμα “νόμος και τάξη”, αλλά μετά από πεντέμισι χρόνια η εγκληματικότητα, η βία και η παραβατικότητα αυξάνονται κατακόρυφα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει διάχυτη ανασφάλεια στην κοινωνία και παράλληλα υπάρχει και ένας Πρωθυπουργός, που νομίζει ότι μόνο με αλλαγές προσώπων στα υπουργεία μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση, η οποία είναι πολύ δύσκολη για όλους τους πολίτες.



Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, που ταλαιπωρεί καθημερινά τους πολίτες, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε:



Σε ένα πολιτικό τοπίο, που ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται κυρίαρχος, έχουμε μία ανεξέλεγκτη ακρίβεια, για την οποία ο ίδιος ο κ. πρωθυπουργός έχει την αποκλειστική ευθύνη. Όσο και να κλαίει και να οδύρεται, λοιπόν, ο υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Σκρέκας, που ανακάλυψε τώρα την αισχροκέρδεια σε πολλά προϊόντα, χιλιάδες πολίτες την βιώνουν εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια σε πάρα πολλά προϊόντα.

Γιατί ενώ έχουμε μία κυβέρνηση που μας λέει καθημερινά ότι κάνει ελέγχους στην αγορά- και κάνει το τελευταίο μόνο διάστημα- την ίδια στιγμή “πέφτει από τα σύννεφα” με τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στο βρεφικό γάλα, γεγονός που έχει ήδη επισημανθεί σε έρευνες και σε δημοσιεύματα, ενώ τα νέα ζευγάρια βιώνουν την αισχροκέρδεια στο βρεφικό γάλα εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς η κυβέρνηση να κάνει το παραμικρό.



