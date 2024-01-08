Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υφυπουργός Κατερίνα Παπανάτσιου

Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή η πρώην βουλευτής Μαγνησίας και υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. Στην επιστολή που απέστειλε στα κομματικά όργανα μάλιστα, η κυρία Παπανάτσιου αφήνει αιχμές στην ηγεία του κόμματος, χαρακτηρίζοντας εκπαιδευόμενο μάγο τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ προσθέτει ότι κλείνει τον κύκλο της στον ΣΥΡΙΖΑ με τον χειρότερο τρόπο, σημειώνοντας ότι «κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την προεδρία του κόμματος ήρθαμε αντιμέτωποι με πρακτικές, οι οποίες ήταν και θα είναι μακριά από την αντίληψη μας περί διαλόγου, πόσο μάλλον συντροφικού. Η πολιτική διαφωνία έδωσε χώρο στα ψεύδη, τη συκοφάντηση συντρόφων, τη δολοφονία χαρακτήρων».

Η κυρία Παπανάτσιου δημοσιοποίησε την απόφασή της με ανάρτησή της στο facebook, όπου ανήρτησε και την επιστολή που απηύθυνε στα κομματικά όργανα. Αναφέρει στην ανάρτησή της:

«Σήμερα απέστειλα στα αρμόδια Όργανα την κάτωθι επιστολή αποχώρησής μου από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Παραμένω σταθερή στις απόψεις μου και ενεργή στην πολιτική ζωή και τα κοινωνικά κινήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες /ισσες μου, που τόσα χρόνια με τίμησαν με την ψήφο τους.

Θα ξαναβρεθούμε

Η επιστολή ακολουθεί:



Κάποιες αποφάσεις δεν είναι ποτέ εύκολες, έτσι κι αυτή δεν ήρθε εύκολα. Οργανώθηκα στον χώρο της Αριστεράς μαθήτρια ακόμα, και καθ΄όλη τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων.

Βρέθηκα στον Ενιαίο Συνασπισμό, προερχόμενη από το ΚΚΕ, και παρέμεινα σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, όλα τα χρόνια της ζωής μου. Συμμετείχα στην Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση της Υφυπουργού Οικονομικών. Ο Αλέξης Τσίπρας με εμπιστεύτηκε στη θέση αυτή και σε μία κρίσιμη περίοδο δώσαμε όλοι μαζί μάχες για την χώρα. Άλλες κερδήθηκαν, άλλες χάθηκαν. Όμως, αυτός είναι και ο ορισμός της πολιτικής. Είμαι περήφανη για το κόμμα που υπηρέτησα και μου έκανε την τιμή να είμαι βουλεύτρια Μαγνησίας τρεις φορές δίνοντάς μου την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τους συμπολίτες μου.

Σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει τον κύκλο του με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο χώρος που μεγαλώσαμε πολιτικά και υπηρετήσαμε με ανιδιοτέλεια, μεταλλάσσεται σε κάτι που δεν μπορεί να μας χωρέσει πια. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την προεδρία του κόμματος ήρθαμε αντιμέτωποι με πρακτικές, οι οποίες ήταν και θα είναι μακριά από την αντίληψη μας περί διαλόγου, πόσο μάλλον συντροφικού. Η πολιτική διαφωνία έδωσε χώρο στα ψεύδη, τη συκοφάντηση συντρόφων, τη δολοφονία χαρακτήρων.

Παράλληλα, η συζήτηση για το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την επόμενη μέρα, δεν έγινε ποτέ. Στον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μάθει να συζητάμε τη διαφωνία και γνωρίζαμε πως όλες οι διαφορετικές απόψεις χωράνε. Ο κ. Κασσελάκης, ως «εκπαιδευόμενος μάγος» στο μεγαλύτερο κόμμα του Προοδευτικού τόξου, αλλάζει διαρκώς απόψεις πάνω σε βασικά ζητήματα. Μάλιστα, προωθεί ιδέες ξένες προς τον χώρο μας, όπως την συνεργασία Κεφαλαίου/ Εργασίας ή τη μετατόπιση για το Παλαιστινιακό.

Την ίδια στιγμή, ανακαλύπτει συνεχώς «εσωτερικούς εχθρούς», υιοθετώντας απαράδεκτη φρασεολογία, που ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα από στελέχη και τρολ της ΝΔ. Η χρήση ανοίκειων μεθόδων για την αντιμετώπιση κάθε εσωκομματικού αντίλογου, που υιοθετήθηκε από την πρώτη ημέρα από το νέο Πρόεδρο, έχει γίνει, δυστυχώς, καθεστώς.

Ο νέος Πρόεδρος, που διατείνεται για την αδιαμεσολάβητη σχέση του με το λαό, αφήνει τα όργανα και τη δομή του κόμματος μετέωρα, ενώ δεν ενημερώνει ούτε τις τοπικές Οργανώσεις Μελών για τις περιοδείες και τις επαφές του. Δεν δείχνει σεβασμό στα εκλεγμένα όργανα του κόμματος, όπως αποδεικνύει όλη η στάση του από την εκλογή του μέχρι σήμερα. Αυτά δεν είναι αμελητέα, όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί από την ηγετική ομάδα, είναι ζητήματα ταυτοτικά.

Σε μια εποχή παντοκρατορίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη που επιχειρεί να σαρώσει κάθε τι δημόσιο στη χώρα, με το βλέμμα στραμμένο στα συμφέροντα λίγων και εκλεκτών, σε βάρος των πολιτών που ζουν μια καθημερινότητα ασφυκτική. Σε μια συγκυρία που η ακροδεξιά κερδίζει χώρο και ακροατήρια, η λύση δεν μπορεί να είναι η μετατόπιση προς τα δεξιά.

Για όλους αυτούς τους λόγους πήρα την απόφαση να μην συμμετάσχω πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη. Με την ελπίδα ότι με πολλές και πολλούς συντρόφους που δεν προχωράνε σε αυτό το βήμα ακόμα, να ξαναβρεθούμε».

.

Αντιλαμβανόμενη ότι η σταδιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ θα αφήσει τεράστιο κινηματικό και πολιτικό κενό στον χώρο της Ριζοσπαστικής και Ανανεωτικής Αριστεράς, δηλώνω παρούσα για τους επόμενους αγώνες.

Πάντα κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Κάποτε αλλάζει. Κάποτε θ’αλλάξει. Κάποτε πισωγυρίζει. Και ό,τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι κερδίσαμε και ό,τι χάσαμε, έγινε είτε γιατί αγωνιστήκαμε, είτε γιατί σταματήσαμε να αγωνιζόμαστε. Η ιστορία δεν τελειώνει.

Είμαι απόλυτα περήφανη για την Κυβέρνηση της Αριστεράς, και για τους αγώνες που κληρονομήσαμε και συνεχίσαμε, από όπου και αν προερχόταν ο καθένας και η καθεμιά από εμάς. Από τα φοιτητικά μας χρόνια, το Φόρουμ, τον Δεκέμβρη, τις πλατείες, την διακυβέρνηση 2015-2019.

Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το σπίτι μας είναι τα κοινωνικά συμφέροντα που υπηρετούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Κατερίνα Παπανάτσιου

Πρ. Υφυπουργός Οικονομικών 2016-2019

Πρ. Βουλεύτρια Μαγνησίας

