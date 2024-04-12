Ογδόντα τρία εκατ. ευρώ για τουλάχιστον 51 έργα διατίθενται, με απόφαση εκχώρησης του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, στον Δήμο Πειραιά, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.



«Με στοχευμένα βήματα υλοποιούμε σήμερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες και επενδύουμε 83 εκατ. ευρώ για το μέλλον του Πειραιά, βάζοντας στο κέντρο της πολιτικής μας τους πολίτες, όπως ακριβώς έχουμε δεσμευτεί. Τα τουλάχιστον 51 έργα αφορούν κάθε γειτονιά του Πειραιά ξεχωριστά και είμαι σίγουρος ότι και το τελευταίο ευρώ θα βρει σημείο επαφής μέσα στην ίδια την κοινωνία, μέσα στους ίδιους τους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν ώριμες μελέτες που συνοδεύουν την εκχώρηση αυτή και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι σύντομα ορατά στους κατοίκους όλου του Πειραιά» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, υποδεχόμενος τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη.



Τα 51 έργα αφορούν σειρά δράσεων, με στόχο την αναβάθμιση της θέσης του Πειραιά με όρους βιωσιμότητας και με επίκεντρο την τοπική κοινωνία.



Ειδικότερα:



• 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιοχή.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται: μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, σχολεία και δημόσιες υποδομές, δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, φυσική ανάπλαση των δημόσιων χώρων, ενεργειακή αναβάθμιση των πεζοδρομίων, βιοκλιματικές αναπλάσεις, «πράσινα» λεωφορεία, ένα ευρύ δίκτυο ποδηλατοδρόμων, έργα για την τουριστική προβολή του Δήμου, ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών, δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου κοινωνικής ένταξης και καινοτομίας κ.α.

• 11 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες στήριξης της απασχόλησης, της εκπαίδευσης (βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ), της υγείας, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, τη στήριξη της τρίτης ηλικίας, την αντιμετώπιση των κινδύνων της φτώχειας και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων, όπως πρόσφυγες-μετανάστες και ρομά.

• 8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων.

«Αυτή η πενταετία θα είναι μια δημιουργική πενταετία που θα φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με πολύ συγκεκριμένες ενέργειες και πάντα εντός των στενών χρονοδιαγραμμάτων που θέτουμε, ξεκινάμε σήμερα από τον Δήμο Πειραιά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα λεπτό για όλα όσα έχουμε δεσμευτεί και για τις 66 γειτονιές της Αττικής μας. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια σε κάθε μας βήμα και είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα τον κοινό μας στόχο: την αναβάθμιση της θέσης του Πειραιά, με επίκεντρο τους πολίτες του», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Αττικής. Και πρόσθεσε: «Ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας, η πρώτη και βασικότερη πύλη εισόδου της Δύσης προς όλη την Ανατολή, μία πόλη με μεγάλη ιστορία και εξαιρετικές προοπτικές στην οποία αξίζει ένα λαμπρό μέλλον. Και τους όρους αυτού του μέλλοντος τους διαμορφώνουμε όλοι μαζί –οι δύο βαθμοί της Αυτοδιοίκησης, πάντα σε συνεργασία με το κράτος και την κοινωνία– αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης τόνισε:



«Σήμερα είναι ακόμα μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τον Πειραιά, συνεχίζουμε την καλή δουλειά στην πόλη μας με σχέδιο, ελπίδα και αισιοδοξία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό, καθώς θα συνεχίσουμε μαζί να πορευόμαστε σε αυτή τη θετική κατεύθυνση, ώστε και το τελευταίο ευρώ να αποδοθεί με έργα και παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία, αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο την ποιότητα ζωής των Πειραιωτών και καθιστώντας τον Πειραιά ως μια πόλη εξωστρεφή, σύγχρονη με ιδιαίτερη δυναμική και ανάπτυξη. Στον Δήμο Πειραιά είμαστε απολύτως ώριμοι να υλοποιήσουμε τα σημαντικά αυτά έργα, καθώς το προηγούμενο διάστημα δουλέψαμε πάρα πολύ - όλες οι μελέτες είναι ώριμες, έχουμε λάβει σχεδόν όλες τις αδειοδοτήσεις και ξεκινάμε από την επόμενη κιόλας ημέρα δουλειά».



Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027



Μέσω του Προγράμματος «Αττική» της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, προβλέπεται η διάθεση άνω των 375 εκατ. ευρώ –ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 23% των συνολικών πόρων του νέου ΕΣΠΑ– για την υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε αστικές, αλλά και μη αστικές περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, 250 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, 60 εκατ. ευρώ για δράσεις κοινωνικής συνοχής, 40 εκατ. ευρώ για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε μη αστικές περιοχής, καθώς και 26 εκατ. ευρώ για δράσεις και έργα που αφορούν στην έρευνα, την καινοτομία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την επιχειρηματικότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.