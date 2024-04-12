Έντονη κριτική στην κυβέρνηση, όσον αφορά τις οικονομικές πολιτικές της άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης κατά την παρουσία του στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, όπου είχε συζήτηση με το δημοσιογράφο των «Financial Times», Τόνι Μπάρμπερ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «ψεύδη» όσον αφορά τόσο τα τελευταία γεγονότα, όπως το «δυστύχημα των Τεμπών» ή το σκάνδαλο παρακολουθήσεων, όσο και για τα φορολογικά, καθώς όπως είπε, «υποσχέθηκε ότι θα μειώσει τους φόρους καθαρά για λόγους μάρκετινγκ» αλλά έγινε το «αντίθετο».

Εξέφρασε, μάλιστα, την πεποίθηση ότι στις επικείμενες ευρωεκλογές η «διαφορά» θα «κλείσει» και ο ΣΥΡΙΖΑ «θα εκπλήξει την Ευρώπη και τη χώρα».

Αναφερόμενος στην οικονομία, επισήμανε ότι στη χώρα υπάρχει «χρηματοοικονομική σταθερότητα», ωστόσο σε ό,τι αφορά τη «σύγκλιση» με τις άλλες χώρες της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη, τις επενδύσεις ή την αγοραστική δύναμη, τα αποτελέσματα είναι «δυσάρεστα».

Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν έχει καταφέρει να κάνει την ελληνική οικονομία πραγματικά «εξωστρεφή» και ότι η χώρα ακόμα δεν είναι «έτοιμη»για συνθήκες «ύφεσης».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα ζητήματα «κράτους δικαίου» αλλά και «ρύθμισης των ανοιχτών αγορών, όπως της ενέργειας», σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση «δεν έχει κάνει τίποτα».

Ερωτηθείς για την πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ κι αν ταυτίζεται με άλλα ευρωπαϊκά αριστερά κόμματα, ο Στ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι αυτό είναι θέμα «ετικέτας» που όμως δεν απασχολεί τους πολίτες, οι οποίοι σκέφτονται «πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς» και «πώς θα καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες». «Αν λειτουργούσε αποτελεσματικά η οικονομία δεν θα είχαμε την πιο ακριβή στέγαση στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη για «ριζικές λύσεις σε μεγάλα προβλήματα».

Αναφερόμενος και στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019 είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «εξελέγη για να διαπραγματευτεί τη λιτότητα» και ότι αυτό «προσπάθησε» επιφέροντας σημαντικές αλλαγές, όχι μόνο, όπως είπε, το μαξιλάρι που ήταν σημαντικό για την οικονομία της χώρας αλλά και τα «καλύτερα μέτρα στήριξης» για τους αδύναμους.

Συνεχίζοντας, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «άφησε τη χώρα σε πολύ καλή κατάσταση» και ότι τώρα χτίζει το «προοδευτικό- κεντροαριστερό - παρεμβατικό κόμμα που έχει ανάγκη η χώρα».

Σημείωσε παράλληλα ότι ο ίδιος συνομιλεί με τους επενδυτές «καλύτερα απ' τους ανταγωνιστές του» και ότι είναι ο «μόνος πολιτικός ηγέτης που έχει πετύχει στον ιδιωτικό τομέα».

Κληθείς να σχολιάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετική πολιτική και ότι σε αυτό η Ελλάδα έχει ρόλο να παίξει, όχι στέλνοντας όπλα, αλλά σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ή την παροχή πρόσβασης στα λιμάνια της, ωστόσο «εναπόκειται σε άλλες χώρες να παρέχουν τη στρατιωτική βοήθεια που χρειάζεται», όπως είπε.

Όσον αφορά τέλος, τη συζήτηση περί ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, δήλωσε υπέρ μιας «μετάβασης» από την «διατλαντική εξάρτηση» στην «ανεξαρτησία της στρατιωτικής ικανότητας της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

