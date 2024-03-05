ΥΠΕΞ για Μπελέρη: Η σημερινή καταδικαστική απόφαση εντείνει τις ανησυχίες για την αντικειμενικότητα της διαδικασίας

Η σημερινή καταδικαστική απόφαση αλβανικού δικαστηρίου σε βάρος του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρη εντείνει τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν σχετικά με την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

Και τούτο λόγω κλονισμού του τεκμηρίου αθωότητας εξαιτίας έξωθεν δηλώσεων και πράξεων που συνηγορούσαν υπέρ της καταδίκης και δεδομένου ότι η τελική ποινή είναι προφανώς δυσανάλογη σε σχέση με την έκταση του φερόμενου αδικήματος. Η δε επιμέτρηση της ποινής, ώστε να μην αποφυλακιστεί, εμποδίζει τον εκλεγμένο δήμαρχο να αναλάβει, έστω σήμερα, τα καθήκοντά του και διατηρεί στη δημαρχία τον ηττηθέντα υποψήφιο, παρά τη ρητή προ μηνών δικαστική απόφαση που επέβαλε την άμεση απομάκρυνσή του.

Η επιλεκτική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και η προεξόφληση δικαστικών κρίσεων δεν συνάδει με τις αρχές του κράτους δικαίου. Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και προσβλέπει σε μια δίκαιη και αντικειμενική κρίση στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

