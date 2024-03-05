ΣΥΡΙΖΑ για έλεγχο πόθεν έσχες Κασσελάκη: «Ευπρόσδεκτος οποιοσδήποτε έλεγχος»

«Δεν υπάρχει θέμα παράβασης του νόμου περί πόθεν έσχες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη», δηλώνουν πηγές της Κουμουνδούρου, σχολιάζοντας την εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε με βάση σχετικό δημοσίευμα του NEWS247.gr, και προσθέτουν: «καλοδεχούμενη και ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε διερεύνηση των οικονομικών του. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».

Ακολούθως, «εξηγούν ότι δεν υπάρχει ζήτημα παράβασης του νόμου περί πόθεν έσχες, καθώς μέχρι το 2022 ο Στέφανος Κασσελάκης δεν ήταν υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική δήλωση ενώ για το 2022 οι δηλώσεις έχουν πάρει παράταση».

Σημειώνουν ακόμη ότι «εφόσον ο ελληνικός νόμος απαγορεύει σε αρχηγούς κομμάτων να είναι μέτοχοι εταιρειών του εξωτερικού θα πουλήσει τις μετοχές του οι οποίες άλλωστε στις ΗΠΑ φορολογούνται με 50%». Παραπέμπουν σε δήλωση του κ. Κασσελάκη στις 23 Φεβρουαρίου στην οποία ανέφερε : «Όλοι γνωρίζουν πως είμαι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο εξωτερικό, όπου ζούσα μέχρι πρόσφατα, για 21 ολόκληρα χρόνια. Θα ενημερωθώ άμεσα από τους δικηγόρους μου αν ο νόμος περί πόθεν έσχες αφορά και τους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να είναι ιδιοκτήτες αλλοδαπών εταιρειών. Εγώ, όπως είναι γνωστό, δεν είμαι βουλευτής. Εφόσον ο νόμος αφορά και σ' εμένα θα πουλήσω τις μετοχές που έχω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.