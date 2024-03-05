Η Προεδρία της Δημοκρατίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απέστειλε προσκλήσεις προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, καθώς και τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, για το καθιερωμένο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν τους στο Προεδρικό Μέγαρο, με την ευκαιρία της Εορτής της Ορθοδοξίας.

Επίσης, σημειώνεται, ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο Προεδρικό Μέγαρο, παράλληλα όμως είναι σεβαστή και η απόφασή τους ως προς το αν θα αποδεχθούν την πρόσκληση.

Η ανακοίνωση από την Προεδρία έρχεται μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να εορταστεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας, στις 24 Μαρτίου, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, και όχι στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας όπως συνηθίζεται.

Πηγή: skai.gr

