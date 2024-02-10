Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο που έρχεται

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη νόμιμη μετανάστευση το οποίο αναμένεται μέσα στον Μάρτιο να παρουσιασθεί στο υπουργικό συμβούλιο, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιθυμεί να ενθαρρύνει τη νόμιμη μετανάστευση μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων όρων και κανόνων, ενώ ταυτόχρονα είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών που προωθούν το εμπόριο ανθρώπων και την παράτυπη μετανάστευση.

Σε αυτό το μήκος κύματος, οι βασικοί άξονες του νέου νομοσχεδίου είναι η νόμιμη μετανάστευση, κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις του Ν.4939/22 περί Υποδοχής και Ασύλου καθώς και η περαιτέρω αυστηριοποίηση των ποινών των διακινητών μεταναστών.

Ειδικότερα για τη νόμιμη μετανάστευση, το νομοσχέδιο του οποίου η ημερομηνία παρουσίασης δεν έχει οριστικοποιηθεί, προβλέπει:

1. Αύξηση των χρονικών ορίων εποχικής εργασίας από 9/12 σε 18/24, εντός των ορίων της κοινοτικής οδηγίας. Με άλλα λόγια, σήμερα ο εποχικός μετακλητός εργαζόμενος από τρίτη χώρα μπορεί να εργάζεται εννέα μήνες στην Ελλάδα και να επιστρέφει στην πατρίδα του για τρεις μήνες πριν επανέλθει. Στις νέες υπό διαπραγμάτευση διμερείς συμφωνίες εργασιακής κινητικότητας που επεξεργάζεται το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προβλέπεται το μοντέλο 18/24, που σημαίνει 18 μήνες εργασία και έξι μήνες απουσίας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στον εργαζόμενο και στον εργοδότη ενώ διευκολύνονται οι εργαζόμενοι από μακρινές χώρες που δυσκολεύονται να ταξιδέψουν στην πατρίδα τους στο εννεάμηνο.

Το μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για νόμιμους μετανάστες που προέρχονται από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει διακρατικές συμφωνίες εργασιακής κινητικότητας. Το επόμενο βήμα επομένως για την υλοποίηση αυτού του μοντέλου αφορά την υπογραφή έξι διμερών διακρατικών συμφωνιών εργασιακής κινητικότητας με την Αρμενία, τη Γεωργία, και τη Μολδαβία, καθώς και το Βιετνάμ, την Ινδία, και τις Φιλιππίνες. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να υπογραφούν το επόμενο διάστημα από το υπουργείο Εξωτερικών.

2. Visa Επισκεπτών Καθηγητών.

3. Visa Τεχνολογίας που θα δίνεται σε ανθρώπους υψηλής εξειδίκευσης που θέλουν να εργαστούν στην Ελλάδα.

4. Visa Ταλέντων, η οποία θα χορηγείται σε νέες και νέους με υψηλό επίπεδο σπουδών που θέλουν να αναζητήσουν εργασία στην Ελλάδα.

5. Visa Διαμονής σε αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Ένας από τους βασικούς στόχους του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το επόμενο διάστημα είναι η ενίσχυση, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του διοικητικού μηχανισμού της νόμιμης μετανάστευσης για να μπορεί να διεκπεραιώνει με ταχύτητα και αξιοπιστία τα αυξημένα αιτήματα για μετακλήσεις, νέες άδειες διαμονής και ανανεώσεις παλαιών αδειών.

Ενημερώνοντας τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, για τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό-προσφυγικό τις προηγούμενες ημέρες, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι απέναντι στην πόλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη, «είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να χαράξουμε μια πορεία που λέει: ναι στην αυστηρή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Ένωσης να επιλέγει ποιος θα έρθει και ποιος όχι και πέρα από την προστασία που δίνει στους πρόσφυγες αυτή θα αποφασίσει και όχι οι διακινητές. Είναι υποχρέωση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να ακολουθήσουν αυτό που θέλει η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών λαών. Δηλαδή, αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού και ταυτόχρονα νόμιμες εναλλακτικές μετανάστευσης με όρους και κανόνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

