«Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, ένας αγαπημένος φίλος και πολιτικός συνοδοιπόρος, έφυγε ξαφνικά από κοντά μας. Από το 1974 οπότε και εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ ως την τελευταία του πνοή διέγραψε μια πολιτική διαδρομή με ήθος και προσφορά», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, για τον θάνατο του Λεωνίδα Γρηγοράκου.

«Δίκαιος και εργατικός υπερασπιζόταν με ορμητικό πάθος τα πιστεύω του και δεν ζύγισε ποτέ το πολιτικό κόστος μπροστά στο εθνικό συμφέρον. Υπηρέτησε με αφοσίωση τους πολίτες της Λακωνίας και ξεχώρισε για το επιστημονικό του έργο ως ιατρός. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά του, που τόσο αγαπούσε. Ειλικρινή συλλυπητήρια», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

