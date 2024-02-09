Λογαριασμός
Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Λεωνίδας Γρηγοράκος

Έφυγε σε ηλικία 71 ετών -0 Την είδηση έκανε γνωστή ο Ανδρέας Λοβέρδος

Λεωνίδας Γρηγοράκος

«Έφυγε» σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 71 ετών, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λεωνίδας Γρηγοράκος.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Ανδρέας Λοβέρδος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχασα έναν αδελφό. Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος δεν είναι πια μαζί μας. Είμαι συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Λεωνίδα, αδελφέ μου!» αναφέρει ο κ. Λοβέρδος.

