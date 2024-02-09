Μπλίνκεν: Στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν εξέφρασε τη χαρά του που φιλοξενεί τον 5ο γύρο του Στρατηγικού Διάλογου ΗΠΑ-Ελλάδας. Ό κ. Μπλίνκεν υποστήριξε ότι η ένταξη της Ελλάδας στις συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis Accords» σηματοδοτεί ένα νέο σημαντικό βήμα στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

«Η εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας είναι κατά την κρίση μου στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ. Αυτή η αίσθηση ενισχύθηκε όταν είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Αθήνα πριν από ένα χρόνο για τον τελευταίο μας Στρατηγικό Διάλογο και επίσης στην πρόσφατη επίσκεψή μου μόλις πριν από λίγες εβδομάδες με τον πρωθυπουργό στην Κρήτη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο εύρος της διμερούς συνεργασίας, ο κ. Μπλίνκεν είπε ότι «οι χώρες μας συνεργάζονται για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας, υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, αντιμετωπίζουν τρομοκράτες, παρέχουν σωτήρια ανθρωπιστική βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται, ανταποκρινόμενοι σε φυσικές καταστροφές».

Σχετικά με την ασφάλεια, ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα ενισχύουν από κοινού τη διατλαντική άμυνα και ασφάλεια μέσω της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Στο σημείο αυτό, είπε ότι οι δύο χώρες εργάζονται για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και αναφέρθηκε στην πώληση των F-35 στην Ελλάδα.

Όσον αφορά, τη διαστημική συνεργασία ο 'Αντονι Μπλίνκεν ανάφερε ότι η σχέση των δύο χωρών οδηγείται σε νέα σύνορα. «Και τώρα κυριολεκτικά οδηγούμε τη συνεργασία μας σε νέα σύνορα. Με την υπογραφή διαστημικών συμφωνιών, η Ελλάδα ενώνεται με τις ΗΠΑ και άλλα 33 κράτη για να προωθήσει το κοινό μας όραμα για ασφαλή, ειρηνική και βιώσιμη εξερεύνηση του διαστήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Μπλίνκεν υποστήριξε ότι ο συνασπισμός θα είναι ισχυρότερος με την Ελλάδα που είναι ένα σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, καθώς έχει καταστήσει τον εαυτό της ως ηγέτη στη χρήση μικρών δορυφόρων για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της κατανόησής μας για την κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

