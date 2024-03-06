Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο συνέδριο του ΕΛΚ στο Βουκουρέστι μετέχει σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο, Πέμπτη, στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο Βουκουρέστι.
Σήμερα, στις 19:30, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις στο Μέγαρο Κοτροτσένι.
Την Πέμπτη, στις 9:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας Μαρσέλ Τσολάκου στην έδρα της ρουμανικής κυβέρνησης.
Στις 12:00 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει στο συνέδριο του ΕΛΚ.
