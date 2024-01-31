«Πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου είναι η ενίσχυση της Τροχαίας. Υπερδιπλασιάσαμε την δύναμή της για να βοηθάει και στην κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και να βεβαιώνει παραβάσεις, όπως να αποτρέπεται το παράνομο παρκινγκ σε δρόμους και πεζοδρομία» δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.



Τόνισε ότι στόχος της νέας ηγεσίας της ΕΛΑΣ είναι η εμφανής αστυνόμευση εκεί που χρειάζεται.

Ανέφερε παράλληλα ότι προχωρά η εγκατάσταση σταθερών καμερών και από την Περιφέρεια και από τους Δήμους αλλά και κινητών καμερών σε αυτοκίνητα της αστυνομίας, για να υπάρχει καταγραφή της εικόνας της πόλης αλλά και των παραβάσεων.

«Το να κρατάμε κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγούμε είναι εγκληματικό και μπορεί να στοιχίσει την ζωή κάποιου συμπολίτη μας" ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει πιλοτικά - στα κρίσιμα σημεία που γίνονται θανατηφόρα ατυχήματα - να υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία που θα βεβαιώνει αυτόματα τις παραβάσεις και τις υπερβάσεις της ταχύτητας.

Για τις διαδηλώσεις, υπογράμμισε παράλληλα ότι «το φαινόμενο 50 - 100 άνθρωποι να κλείνουν την πόλη δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτό».

Στο πλαίσιο αυτό έχει δώσει εντολή στην αστυνομία η κυκλοφορία να διακόπτεται για λίγα λεπτά στο κομμάτι που υπάρχει η διαμαρτυρία ενώ οι μικρές πορείες να περιορίζονται στο πεζοδρόμιο η σε μια λωρίδα κυκλοφορίας.

