Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από φωτοβολίδα στου Ρέντη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί δεκάδες άτομα, ενώ έχουν γίνει 57 συλλήψεις ατόμων, τα οποία κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται, καθώς η δικογραφία, η οποία εκτός από τη δολοφονική επίθεση εναντίον του αστυνομικού αφορά και αλλά περιστατικά οπαδικής βίας, αναφέρει περισσότερα από 150 άτομα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να τους αποδοθούν κατηγορίες.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης είχε χάσει τη ζωή του χτυπημένος από ναυτική φωτοβολίδα στο πόδι στα τέλη Δεκεμβρίου, στη διάρκεια επεισοδίων στο κλειστό γήπεδο του Ρέντη, σε αγώνα βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού.

Έδωσε μάχη επί 20 ημέρες να κρατηθεί στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφερε.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ευρείας κλίμακας επιχείρησης της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού αστυνομικού την 7/12/2023 σε αθλητική διοργάνωση στο Ρέντη. Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί προσαγωγή δεκάδων ατόμων καθώς και μεγάλος αριθμός ερευνών σε οικίες και οχήματα, ενώ έχουν κατασχεθεί διάφορα πειστήρια. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Ερώτηση από ΠΑΣΟΚ

Στις 10 Απριλίου οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου και Μιλένα Αποστολάκη είχαν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή ζητώντας ενημέρωση για την εξέλιξη των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων στη δολοφονική επίθεση κατά του Λυγγερίδη, αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση των συμμοριών χούλιγκανς και των διασυνδέσεων τους με το οργανωμένο έγκλημα.

Η ερώτηση προς τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Γιώργο Φλωρίδη ανέφερε:

«Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις μήνες από τον θάνατο του 31χρονου Υπαρχιφύλακα της Υ.Α.Τ., Γιώργου Λυγγερίδη κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Στις ημέρες που ακολούθησαν τον τραυματισμό και τον τραγικό θάνατο του άτυχου αστυνομικού, είδαμε δημοσιεύματα για επικείμενη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., για τη σύλληψη πυρήνων σκληρών χούλιγκανς, που όπλισαν το χέρι του δράστη της δολοφονικής επίθεσης στον Υπαρχιφύλακα Λυγγερίδη» και προσθέτει: «Παράλληλα ο προκάτοχός σας δήλωνε ότι: «η σύλληψη όλων των εμπλεκομένων στη δολοφονία του, σε κάθε επίπεδο, είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του και η οφειλόμενη ανταπόκριση στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για δικαιοσύνη» ενώ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με δημόσια δήλωσή του είχε δεσμευθεί ότι «η τιμωρία των δολοφόνων του Ρέντη και το ξερίζωμα της βίας αποτελούν, πλέον, ζήτημα τιμής». Ενώ όλοι θυμόμαστε τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, συνοδευόμενο από τον Υπουργό Αθλητισμού, να προσέρχεται στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει έναν ογκώδη φάκελο με στοιχεία από όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με αθλητική βία και διαφθορά.

Αλλά ακόμα και πρόσφατα υπήρξαν δημοσιεύματα, όπου αναπαρήγαγαν διαρροές της ΕΛ.ΑΣ., ότι επίκεινται δεκάδες συλλήψεις υπόπτων για οπαδική βία και υποκίνηση σε οπαδική βία.

Υπό αυτά τα δεδομένα οι κυρίες Γιαννακοπούλου και Αποστολάκη ρωτούν τους υπουργούς:

1) «Ποια είναι η εξέλιξη των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων στη δολοφονική επίθεση κατά του υπαρχιφύλακα Λυγγερίδη;

2) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση των συμμοριών χούλιγκανς και των διασυνδέσεών τους με το οργανωμένο έγκλημα;

3) Ποιες είναι οι ενέργειες της Δικαιοσύνης για την αξιοποίηση των στοιχείων που είχαν καταθέσει οι Υπουργοί στον Άρειο Πάγο;»

