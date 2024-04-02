Χρυσοχοΐδης για γυναικοκτονία- Αγίοι Ανάργυροι: Να διερευνήσουμε το περιστατικό

"Αυτό το περιστατικό είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά, γιατί έχει φύγει με ένα οδυνηρό τρόπο, με βίαιο τρόπο, μια νέα κοπέλα 28 ετών και θρηνούμε όλοι γι αυτό. Όταν χάνεται μια ζωή, τίποτα δεν είναι καλώς καμωμένο. έχουμε πάνω από 17.000 αστυνομικούς που εκπαιδεύτηκαν στην ενδοοικογενειακή βία", τόνισε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Εrt-News.

"Προέχει να διερευνήσουμε πώς έγινε το περιστατικό. Όταν πηγαίνει στην αστυνομία ένα τέτοιο περιστατικό, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθεί ένας αστυνομικός για να διαχειριστεί το περιστατικό, για τα οποία είναι εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί. 'Αρα λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο εφαρμόστηκαν όλα αυτά», σημείωσε ακόμη ο κ. Χρυοσχοϊδης, ενώ προσέθεσε πως "θα γίνει έρευνα σε βάθος, ούτως ώστε η οποιαδήποτε ευθύνη να αποδοθεί, ή οποιοδήποτε αμέλεια, αδράνεια, παράλειψη να θεραπευτεί και να τιμωρηθεί, και από την άλλη να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια».

Ο υπουργός ανέφερε επίσης "πως μετά τον covid υπάρχει έξαρση τέτοιων περιστατικών και πως πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, σαν κοινωνία. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή ο τελευταίος αποδέκτης αυτής της υπόθεσης είναι η αστυνομία, η αστυνομία οφείλει, παλεύει, κάνει μια προσπάθεια μεγάλη, να διαχειρίζεται τα περιστατικά κατά τον καλύτερο τρόπο».

Όσον αφορά την ένταξη του όρου "γυναικοκτονία" στον Ποινικό Κώδικα, ο κ. Χρυσοχοϊδης σημείωσε: "Συμφωνώ με τον όρο γυναικοκτονία, ως προς την ποινική μεταχείριση όμως, θέλει μια συζήτηση. Θα πρέπει ποινικολόγοι μαζί με το υπουργείο Δικαιοσύνης να 'καθίσουν κάτω', να δούμε αν πραγματικά απαιτείται να υπάρξει αυτή η μεταβολή".

Τέλος, ο υπουργός είπε ότι "ο πρωθυπουργός συμφωνεί με τον όρο γυναικοκτονία, το νομικό μέρος όμως, θέλει μια σοβαρή, ουσιώδη και ψύχραιμη συζήτηση".

Πηγή: skai.gr

