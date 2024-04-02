Η άφιξη του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΚΑΪ - Δείτε βίντεο

Στις 19:30 έφτασε στο μέγαρο του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ενόψει της συνέντευξης στο κεντρικό δελτίο του σταθμού με τη Σία Κοσιώνη.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε θερμή χειραψία με τους ανθρώπους του σταθμού και ακολούθως οδηγήθηκε στα καμαρίνια, προκειμένου να ετοιμαστεί πριν τη συνέντευξη.
Δείτε βίντεο από την άφιξη του Στέφανου Κασσελάκη στο μέγαρο του ΣΚΑΪ:
