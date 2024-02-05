Με ένα χιουμοριστικό βίντεο το ΠΑΜΕ στο λογαριασμό του στο Tik Tok, για την ακρίβεια, επιλέγει να απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες στην απεργία στις 28 Φλεβάρη.

Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο του ΠΑΜΕ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.