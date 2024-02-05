Με ένα χιουμοριστικό βίντεο το ΠΑΜΕ στο λογαριασμό του στο Tik Tok, για την ακρίβεια, επιλέγει να απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες στην απεργία στις 28 Φλεβάρη.
Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο του ΠΑΜΕ:
@pamehellas Χιουμοριστικό σποτ ΟΛΟΙ στην απεργία 28 Φλεβάρη Αρκετά δίνουμε... Δεν αντέχουμε!Φτάνει! Αυξήσεις στους μισθούς τώρα! #ακριβεια #αγροτες #απεργια #κυβερνηση_Μητσοτακη #tiktok #trending #greece #foryou #πανεπιστημια #φοιτητες #οχι_στα_ιδιωτικα_πανεπιστημια #ιδιωτικαπανεπιστημια ♬ πρωτότυπος ήχος - ΠΑΜΕ
Πηγή: skai.gr
