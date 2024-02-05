Δύο σημεία θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο υπάρχουν σημεία που αν δεν βελτιωθούν θα προκαλέσουν δικαστικές διαμάχες και εν τέλει την ανάγκη μίας νέας νομοθετικής διόρθωσης, διότι «όσοι βλάπτονται, θα πάνε στο δικαστήριο και θα δικαιωθούν».

Κάθε αναφορά σε ομόφυλα ζευγάρια ή πρόσωπα του ιδίου φύλου εισάγει νέα ζητήματα σεξισμού παραβλέποντας τα δεδομένα που ήδη ο νόμος 4491/2017 έχει επιλύσει, όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει να αντικατασταθεί κάθε αναφορά σε «ομόφυλα» με την έκφραση «πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου».

Το δεύτερο σημείο αφορά την απόφαση της κυβέρνησης να φέρει το νομοσχέδιο χωρίς να δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρια ανδρών να καταφύγουν στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μέσω της παρένθετης κύησης.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό αποτελεί ξεκάθαρη διάκριση και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 4 του Συντάγματος, το οποίο λέει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι έναντι του νόμου. «Για ποιο λόγο ένα ζευγάρι, με τι δικό σας νόμο, θα μπορεί να αποκτήσει παιδιά στο εξωτερικό, με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μέσω της παρένθετης κύησης, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό στην Ελλάδα;», σημείωσε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί την κυβέρνηση να διευκρινίσει, στην πορεία της συζήτησης, πρώτον, αν θα απαλείψει τον όρο «ομόφυλα» από το νομοσχέδιο και τον αντικαταστήσει από «τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου» και αν θα απαλειφθεί η ανάγκη «αυτοανακήρυξης προσώπων, ως ετερόφυλα ή ομόφυλα».

Δεύτερον, επιβάλλεται η ρύθμιση ζητημάτων τέκνων όταν οι γονείς, είτε ανάδοχοι είτε φυσικοί ή θετοί, αλλάζουν τη δική τους έμφυλη ταυτότητα. Όμως όταν πηγαίνουν στο ληξιαρχείο και επικαιροποιούν τα στοιχεία τους, θα πρέπει να μη διαταραχθεί η σχέση που ήδη έχουν με τα παιδιά τους (άρθρο 5), συνεπώς η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει τι θα κάνει με αυτό. Τρίτον, επιβάλλεται ρητή διάταξη εξίσωσης σε κάθε σχέση ασφάλισης, κοινωνικής μέριμνας, και κοινές φορολογικές δηλώσεις. Η κυβέρνηση πρέπει να διευκρινίσει πώς θα χειριστεί τη συγκεκριμένη διάταξη. Τέταρτον, επιβάλλεται ρητή μνεία εφαρμογής των δικονομικών διατάξεων, όπως για παράδειγμα η προνομιούχος θέση μάρτυρα συζύγου, για κάθε έγγαμο ζευγάρι. Και σε αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει πώς θα το χειριστεί.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, από το 2022 είχε καταθέσει πρόταση νόμου για την ισότητα και για όλα τα δικαιώματα, για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Μια πρόταση προωθημένη που εντάσσεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε αντίθεση, δυστυχώς, με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, η άρση διακρίσεων, λόγω φύλου, στο οικογενειακό δίκαιο αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ τη φυσική συνέχεια μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων που έγινε την τετραετία 2015-2019», τόνισε η κ. Ακρίτα και πρόσθεσε ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρεμβάσεις συμπερίληψης, βελτίωσαν τη ζωή πολιτών και έγιναν καταλύτης ωρίμανσης της κοινωνίας.

«Σήμερα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει μια έστω και ατελή, έστω και σε ορισμένα σημεία της πρόδηλα προβληματική ρύθμιση για τα δικαιώματα στον γάμο», επεσήμανε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πάντως σημείωσε ότι έστω και με σημαντική καθυστέρηση, η νομική κατοχύρωση στην ισότητα στον γάμο αποτελεί σημαντική αλλαγή στη χώρα μας. «Το σημαντικότερο στη συζήτηση είναι να ανταποκριθούμε στα αιτήματα για ισότητα και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες συμπερίληψης», υπογράμμισε η κ. Ακρίτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.