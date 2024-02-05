«Στη σημερινή μας συνάντηση με τον νέο Πρέσβη της Ιταλίας, κ. Paolo Cuculi συζητήσαμε για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα καθώς και μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας των δύο χωρών», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον νέο πρέσβη της Ιταλίας..

«Ανταλλάξαμε, επίσης, απόψεις για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, και, στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνές Δικαίου της Θάλασσας», ο ίδιος πρόσθεσε.

Ο κ Δένδιας, τόνισε ότι «ευχαρίστησα για την στήριξη από την Ιταλία, της πρότασής μας για το Στρατηγείο της Λάρισας, ως Στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης “ΑΣΠΙΔΕΣ”, στην Ερυθρά Θάλασσα».

Στη σημερινή μας συνάντηση με τον νέο Πρέσβη της Ιταλίας, κ. Paolo Cuculi συζητήσαμε για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα καθώς και μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας των δύο χωρών.



Ανταλλάξαμε, επίσης, απόψεις για τις προκλήσεις ασφαλείας… pic.twitter.com/26RGu4zhsf — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.