Συνάντηση Δένδια με τον νέο Ιταλό Πρέσβη: Ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα

Δένδιας

«Στη σημερινή μας συνάντηση με τον νέο Πρέσβη της Ιταλίας, κ. Paolo Cuculi συζητήσαμε για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα καθώς και μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας των δύο χωρών», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον νέο πρέσβη της Ιταλίας.

«Ανταλλάξαμε, επίσης, απόψεις για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, και, στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνές Δικαίου της Θάλασσας», ο ίδιος πρόσθεσε.

Ο κ Δένδιας, τόνισε ότι «ευχαρίστησα για την στήριξη από την Ιταλία, της πρότασής μας για το Στρατηγείο της Λάρισας, ως Στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης “ΑΣΠΙΔΕΣ”, στην Ερυθρά Θάλασσα».

