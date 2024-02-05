Με την εισηγήτρια της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα να τονίζει ότι το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο αποτελεί ακόμα μία μεταρρυθμιστική τομή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και να επισημαίνει ότι με την ψήφισή του η Ελλάδα καθίσταται η 37η χώρα που την εισάγει στο εθνικό δίκαιο, ξεκίνησε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου.

Όπως ανέφερε η κ. Συρεγγέλα, αυτό γίνεται χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις, αλλά μόνο με τις άκρως απαραίτητες προσαρμογές στον Αστικό Κώδικα, στην εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, που συνοψίζονται σε 15 άρθρα, με μοναδικό σκοπό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στον θεσμό του πολιτικού γάμου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και να προστατεύονται τα αυτονόητα για μία δημοκρατική κοινωνία συμφέροντα των παιδιών που ανατρέφονται σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

Δείτε live στη βουλή τη συζήτηση του νομοσχεδίου:

Κατά την εισήγησή της, διευκρίνισε «τι κάνει και τι δεν κάνει» το σχέδιο νόμου και ως προς την πρώτη ενότητα των σημείων που ρυθμίζει σημείωσε ότι: Πρώτον, εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο, δηλαδή πρόσβαση στον θεσμό του πολιτικού γάμου για όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς διακρίσεις, και ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, και δεύτερον, προστατεύει τα συμφέροντα των παιδιών ρυθμίζοντας ζητήματα οικογενειακού δικαίου σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

Ως προς τα σημεία που δεν υπεισέρχεται το σχέδιο νόμου, η εισηγήτρια της ΝΔ κατέστησε σαφές ότι το σχέδιο νόμου δεν επεκτείνει το δικαίωμα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και την παρένθετη μητρότητα στα ζευγάρια ανδρών και δεν κάνει καμία αναφορά σε «γονέα 1» ή «γονέα 2», «αφού για εμάς ξεκάθαρα γονιός σήμαινε, σημαίνει και θα σημαίνει μόνο πατέρας και μητέρα», όπως είπε.

«Τι είναι, όμως, τελικά αυτό που μας προβληματίζει τόσο; Το ότι πλέον εάν ένα παιδί ανατρέφεται από ομόφυλο ζευγάρι και πεθάνει ο αναγνωρισμένος γονέας, το παιδί δεν θα πάει σε ίδρυμα ή σε μακρινούς συγγενείς, όπως γίνεται σήμερα, αλλά θα παραμείνει στην οικογένειά του, με τον άνθρωπο που για το παιδί είναι ο άλλος γονέας του, αλλά για τον νόμο και την κοινωνία σήμερα είναι αόρατος;», διερωτήθηκε και συνέχισε θέτοντας τα ερωτήματα τα οποία και απαντά το νομοθέτημα: «Δεν πρέπει όταν ένα παιδί ζει με ένα ομόφυλο ζευγάρι και πεθάνει ο μη αναγνωρισμένος (μέχρι σήμερα) γονέας, το παιδί να μην στερηθεί τα κληρονομικά δικαιώματά του; Όταν ένα παιδί ζει με ομόφυλο ζευγάρι, δεν θα πρέπει ο μη αναγνωρισμένος (μέχρι σήμερα) γονέας να νομιμοποιείται να πάρει αποφάσεις για την εκπαίδευση και για την υγεία του, να μπορεί να το φροντίσει εάν μπει στο νοσοκομείο; Όταν ένα παιδί ζει με ομόφυλο ζευγάρι και το ζευγάρι χωρίσει, δεν θα πρέπει ο μη αναγνωρισμένος (μέχρι σήμερα) γονέας να έχει υποχρέωση διατροφής για το παιδί και να μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του;».

«Γιατί αυτές τις έννομες σχέσεις και αυτές τις καταστάσεις, που υπάρχουν στην κοινωνία μας, αποσκοπεί να ρυθμίσει το νομοσχέδιο», πρόσθεσε η κ. Συρεγγέλα δίνοντας ταυτόχρονα και τις απαντήσεις για τα ζητήματα που ρυθμίζει το νομοσχέδιο.

«Με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζουμε μία υπάρχουσα κατάσταση. Θέτουμε ένα πλαίσιο, ένα προστατευτικό δίχτυ κυρίως για τα παιδιά. Ένας άντρας ή μία γυναίκα μπορούν κατά μόνας να υιοθετήσουν. Και μπορούν να συζούν ή να κάνουν σύμφωνο συμβίωσης με όποιον ή όποια θέλουν και να μεγαλώσουν μαζί το παιδί. Επομένως, εμείς τώρα σηκώνουμε το χαλί, βγάζουμε αυτήν τη θολή κατάσταση στην επιφάνεια και θεσμοθετούμε έχοντας ως θεμέλια της συζήτησης την ισότητα των πολιτών και την προστασία των παιδιών», υπογράμμισε συμπερασματικά η εισηγήτρια της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.