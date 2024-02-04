O τομέας της Εθνικής 'Αμυνας πρέπει να κάνει μια τεράστια μεταρρύθμιση γιατί ο κόσμος αλλάζει, ο κόσμος μεταβάλλεται. Και η ύπαρξη ενός στέρεου αμυντικού μηχανισμού είναι προϋπόθεση εθνικής επιβίωσης. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, σε ομιλία του στην κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΕΕΠ Λάρισας της Ν.Δ. και ΟΝΝΕΔ Λάρισας, χθες Σάββατο 3 Φεβρουαρίου.

«Δεν έχει καμιά έννοια τι έχεις μέσα σε ένα σπίτι αν δεν μπορείς να κρατήσεις οποιονδήποτε το επιβουλεύεται έξω από την πόρτα. Εάν οποιοσδήποτε επιβουλεύεται το σπίτι σου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανοίξει την πόρτα και να μπει μέσα, οτιδήποτε και αν φτιάξεις μέσα στο σπίτι δεν έχει καμιά σημασία» υπογράμμισε.

Ως Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και Υπουργός Εθνικής Άμυνας - το κέντρο της Άμυνας της πατρίδας μας είναι στη Λάρισα – σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε δίπλα στη Θεσσαλία. Για να ξεπεράσει τις δυσκολίες, να ξεπεράσει τις συνέπειες της… pic.twitter.com/jYG6OV0nhg — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 4, 2024

Για τα οπλικά συστήματα, επισήμανε ότι «δίπλα στα F-16 Viper που ήδη έχουμε, δίπλα στα Rafale που ήδη έχουμε, τα καλύτερα αεροσκάφη στην περιοχή, θα προσθέσουμε και το πιο σύγχρονο όπλο που έχει οποιαδήποτε αεροπορία στον κόσμο, το F-35, το πιο σύγχρονο που υπάρχει».

«Πρέπει», συνέχισε, «να φτιάξουμε το πιο ισχυρό Πολεμικό Ναυτικό που είχαμε ποτέ. Και το κάνουμε αυτό σχεδιάζοντας το αύριο. Θα πάρουμε τις τρεις λαμπρές φρεγάτες Belharra, τα πιο σύγχρονα πλοία στη Μεσόγειο. Αλλά σχεδιάζουμε επίσης πώς θα κατασκευάσουμε τη φρεγάτα που θα μας φτάσει στον επόμενο αιώνα και θα τη ναυπηγήσουμε στην Ελλάδα και θα δώσουμε δουλειές και υπεραξία στη δική μας ναυπηγική βιομηχανία».

«Και», πρόσθεσε, «πρέπει να περάσουμε σε νέα συστήματα, μικρότερης αξίας, αλλά μεγαλύτερης δυνατότητας. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μην κατασκευάζει drones».

«Και θα φτιάξουμε οχήματα όχι μόνο στον αέρα, αλλά ακόμα στη θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα. Θα αλλάξουμε τελείως σκηνικό» συμπλήρωσε.

Για τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφερε ότι «με ρητή εντολή του πρωθυπουργού ξεκινάμε ένα πρόγραμμα οικοδόμησης κατοικιών σε όλη την Ελλάδα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Ξεκινάμε με 350 κατοικίες και 100 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτό το πρόγραμμα το 2030 θα το ολοκληρώσουμε, ώστε ο καθένας που υπηρετεί στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα μόνιμα στελέχη μας, να έχουν αξιοπρεπή κατοικία ώστε να επιτρέπει σε όλους να έχουν και ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής» διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Για τη θητεία, επισήμανε την ανάγκη να αλλάξει συνέχισε: «Όχι να τη μειώσουμε. Να την αλλάξουμε, ώστε ο κληρωτός, ο έφεδρος, να εκπαιδεύεται πραγματικά, όχι μόνο να κάνει σκοπιά και να κάνει αγγαρεία. Να αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες, να γίνει ένα πραγματικό "εργαλείο" μάχης για τον ελληνικό στρατό».

