«Είναι εθνικό στοίχημα να μπορέσουν οι νέοι να παραμείνουν στην Δυτική Μακεδονία και όχι να μεταναστεύουν, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, ανοίγοντας της εργασίας του πρώτου περιφερειακού συνεδρίου του κόμματος στην Κοζάνη, ενώ τόνισε πως η περιοχή μαραζώνει εξαιτίας των άδικων πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Μέσα σε μια δεκαετία στη Δυτική Μακεδονία ο πληθυσμός μειώθηκε 130.000 πολίτες, καθώς η περιοχή παρακμάζει λόγω της βίαιης απολιγνιτοποίησης, τις αποψίλωσης του δημόσιου Πανεπιστημίου και των άλλων προβλημάτων, είπε και σημείωσε πως ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αύξηση του πληθυσμού μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών που θα δώσουν κίνητρα και ευκαιρίες στους νέους να παραμείνουν στην περιοχή.

Για το περιφερειακό συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας είπε ότι είναι το πρώτο βήμα για την κατάρτιση ενός πλήρως έμπερης απωμένου κυβερνητικού σχεδίου.

«Πολλές φορές συναντάω νεαρό κόσμο όπου πάω, ναι αδειαμεσολάβητα, σε όλη τη χώρα που μου λένε: Στέφανε εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε πάω. Σε πάω πολύ. Και τους λέω: Συγγνώμη όταν γεννηθήκατε είχατε "Νέα Δημοκρατία" πάνω σας; Ελληνας δεν είσαι; Λέει ναι. Τότε στο παραβάν αποφασίζεις ό,τι θέλεις. Μου λέει, έχεις δίκιο, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Το μήνυμα είναι ότι υπάρχουν Ελληνίδες και Ελληνες, οι οποίοι είναι ισότιμοι πολίτες σε μία χώρα με τεράστιες ανισότητες» τόνισε.

«Οι καλές ιδέες δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Δημοκρατία. Είναι καλές ιδέες και αυτές οι ιδέες πρέπει να αντλούνται από όλη την κοινωνία, όχι μόνο από προεκλογικά προγράμματα κάθε κόμματος.

Και για αυτό είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να βγούμε με ένα πρόγραμμα στο τέλος της ημέρας με το οποίο να ξέρετε πώς αν μας εμπιστευτείτε και θα είμαστε η κυβέρνηση ακριβώς τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, καμία έκπληξη» συνέχισε ο πρόεδρος του κόμματος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα τεράστιο ηθικό πλεονέκτημα, όσον αφορά στη διαφάνεια και στη βούλησή του να πετάξει τη διαπλοκή που μαστίζει τη χώρα. Με τη χρηστή διοίκηση που έκανε η κυβέρνηση του και ο Αλέξης Τσίπρας και τη διευθέτηση του χρέους που μας δίνει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μία δημοσιονομική σταθερότητα. Ο στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε με όλη μας την ψυχή αυτή τη χώρα και να δημιουργήσουμε ένα εθνικό σχέδιο για το ελληνικό όνειρο, το οποίο βασίζεται σε μία ισχυρή εξωτερική πολιτική και άμυνα, σε μία σύγχρονη κοινωνία, σε ένα κράτος το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως μου είπαν και οι δήμαρχοι, σας γράφει τα παλιά από τα παπούτσια. Και, τέλος, με ανάπτυξη και εξέλιξη για όλους. Εμείς είμαστε εδώ να σας ακούσουμε, θα τα κοστολογήσουμε, θα τα προτεραιοποιήσουμε και με τη στήριξη σας θα γίνουν πραγματικότητα Έχει έρθει η στιγμή που ένα παιδί που γεννιέται σε αυτόν εδώ τον τόπο πρέπει να μπορεί να μεγαλώσει εδώ, να διαπρέψει εδώ, να αισθανθεί ισότιμος συμπολίτης εδώ, και να μη γίνει ούτε απόδημος στο εξωτερικό ούτε εγχώριος μετανάστης» κατέληξε ο Στ. κασσελάκης

