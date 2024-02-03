Άλλον έναν μήνα έχουν στην διάθεσή τους οι χιλιάδες επαγγελματίες, που δεν το έχουν πράξει ακόμη, προκειμένου να προμηθευτούν POS και έτσι να αφενός να αποφύγουν το πρόστιμο και αφετέρου να είναι έτοιμοι «όταν πατηθεί το κουμπί» για την διασύνδεσή τους με τις ταμειακές μηχανές.

Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, οι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν προχωρήσει την παραγγελία ή την προμήθεια POS, έτσι ώστε να μην τους επιβληθεί πρόστιμο. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει νέα απόφαση, από τις αρμόδιες αρχές, για τον τρόπο και τον χρόνο επιβολής των προστίμων, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Αναφορικά με την ημερομηνία διασύνδεσης ταμειακών μηχανών με POS, αυτή δεν αλλάζει και παραμένει η 1η Μαρτίου του 2024. Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία επιπλέον παράταση στο χρονοδιάγραμμα.

Όπως σημειώνουν μάλιστα από το οικονομικό επιτελείο και την ΑΑΔΕ το συγκεκριμένο έργο της διασύνδεση είναι ένα εμβληματικό, η υλοποίηση του οποίου εκτιμούν ότι θα κόψει τον ομφάλιο λώρο της φοροδιαφυγής.

Τι ακριβώς όμως θα συμβεί; Από την 1η Μαρτίου, όταν ο πελάτης αγοράζει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και πληρώνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τότε η απόδειξη με το ποσό πληρωμής διαβιβάζεται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.

Τι αλλάζει σε σχέση με σήμερα;

Κάποιοι μπορούσαν να παραποιήσουν στοιχεία, αφού υπήρχε η δυνατότητα άλλο ποσό να αναγράφεται στην απόδειξη και άλλο να πληκτρολογείτε στο POS. Από την 1η Μαρτίου δεν θα υφίσταται πληκτρολόγιο στα POS ή δεν θα δίνεται η δυνατότητα πληκτρολόγησης του ποσού. Ότι ποσό λέει η απόδειξη αυτό θα μπορεί να πληρώνει ο πελάτης με την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα.

Στο μεταξύ ήδη ξεκίνησε πιλοτικά, προκειμένου να δοκιμαστούν τα συστήματα, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αστοχίες και να διορθωθούν πριν από την έναρξη της καθολικής εφαρμογής του μέτρου.

Η κίνηση αυτή θεωρείται το πρώτο βήμα για την διασύνδεσης των συστημάτων. Τα εν λόγω τεστ θα συνεχιστούν καθώς θα πρέπει να «κουμπώσουν» ώστε να δημιουργηθεί το κλειστό κύκλωμα στην έκδοση αποδείξεων. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, το αργότερο έως τις 29 Φεβρουαρίου του 2024, να αναβαθμίσουν την ταμειακή μηχανή τους, εφόσον απαιτείται, και να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση με τα POS τους, καλώντας πιστοποιημένο τεχνικό ΦΗΜ.

Από την 1η Μαρτίου 2024, τα τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS) δεν θα λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές. Δηλαδή δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής. Το ποσό θα βγαίνει από την ταμειακή μηχανή.

Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να ανοίξει νέος κύκλος επιδοτήσεων (voucher) για προμήθεια POS από τους επαγγελματίες στους οποίους επεκτάθηκε η υποχρεωτική χρήση των POS. Μέχρι στιγμής, για την αντικατάσταση POS έχουν εγκριθεί 52.577 αιτήσεις που υπέβαλαν 14.080 επιχειρήσεις με την αξία των επιταγών που έχουν εκδοθεί να ανέρχεται σε 2,08 εκατ. ευρώ ενώ έχουν εξαργυρωθεί επιταγές συνολικής αξίας 541.288 ευρώ. Για την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών προκειμένου να μπορούν να διασυνδεθούν με τα POS έχουν εγκριθεί 107.521 αιτήσεις από 59.809 επιχειρήσεις, έχουν εκδοθεί επιταγές συνολικής αξίας 7,676 εκατ. ευρώ και έχουν εξαργυρωθεί επιταγές αξίας 4,378 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η καταγραφή που γίνεται από την ΑΑΔΕ στα POS που λειτουργούν ανά την επικράτεια και ανά επιχείρηση. Το ηλεκτρονικό Μητρώο POS περιέχει αυτή τη στιγμή 1.022.484 POS τα οποία έχουν δηλωθεί από 564.578 επιχειρήσεις. Και αυτό διότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θέλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων, τον αριθμό των POS που αυτές διαθέτουν, ποια είναι δηλωμένα και ποια χρησιμοποιούνται νόμιμα ή παράνομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

