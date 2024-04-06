Βουλή: Την Τρίτη σε επιτροπή το νομοσχέδιο Μενδώνη για το ελληνόφωνο τραγούδι

Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής προς επεξεργασία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού».

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο παρέχει κίνητρα σε ραδιοσταθμούς για την αύξηση μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού (αύξηση επιτρεπόμενου διαφημιστικού χρόνου), με ιδιαίτερη αναφορά στη μετάδοση ηχογραφημάτων νέων καλλιτεχνών και δημιουργών. Προβλέπει, επίσης, ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνου τραγουδιού ή ορχηστρικής μουσικής ελληνόφωνων τραγουδιών, σε κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς, κά.

Στη συνοδευτική «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης» του νομοσχεδίου σημειώνεται ότι ανάλογη πολιτική εφαρμόζουν και άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γαλλία από το 1986 (οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους τουλάχιστον 40% τραγούδια στη γαλλική γλώσσα, εκ των οποίων το ήμισυ να προέρχεται από νέα ή αναδυόμενα ταλέντα), η Ισπανία από το 1998 (οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί παραγωγοί υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι τα μουσικά προγράμματα θα παρέχουν επαρκή προβολή σε τραγούδια που εκτελούνται από Καταλανούς καλλιτέχνες, οι οποίοι πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25% τουλάχιστον του μεταδοθέντος μουσικού ρεπερτορίου, η Ουγγαρία από το 2010 (στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις ποσοστό 35% του συνολικού ετήσιου χρόνου μετάδοσης που προορίζεται για τη μετάδοση μουσικών έργων διατίθεται για τη μετάδοση ουγγρικών μουσικών έργων), η Πορτογαλία από το 2010 ((ο μουσικός προγραμματισμός των ραδιοφωνικών προγραμμάτων πρέπει να περιλαμβάνει πορτογαλική μουσική, με ελάχιστη ποσόστωση που κυμαίνεται από 25% έως 40%) και η Σλοβακία από το 2000 (οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν 25% τουλάχιστον του χρόνου μετάδοσης μουσικών έργων ανά ημερολογιακό μήνα για τα σλοβακικά μουσικά έργα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ανέρχεται σε 35%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

