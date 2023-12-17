Χαρίτσης: Η ζωή στην Ελλάδα του 2023 είναι συνδεδεμένη με ανασφάλεια

«Η ζωή στην Ελλάδα του 2023 είναι συνδεδεμένη με την ανασφάλεια», τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, τον οποίο όπως δήλωσε, θα καταψηφίσει.

Ο Αλ. Χαρίτσης έκανε λόγο για ανθρώπους που «νιώθουν φτωχοί, ακόμα κι αν δεν είναι» και για μια «κοινωνία που δεν πιστεύει στον εαυτό της», ενώ τόνισε πως ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να απαντά στο «πώς θα έχουμε πολιτικές που αμφισβητούν τον πυρήνα της ανισότητας, στο πώς θα σχεδιάσουμε την έξοδο της χώρας μας από την παραγωγική στασιμότητα, στο πώς θα οχυρωθούμε απέναντι στην περιβαλλοντική κρίση που μας απειλεί, και εν τέλει, στο πώς θα θωρακίσουμε τη Δημοκρατία μας από τη μοιρολατρία και τον κυνισμό του "δεν αλλάζει τίποτα και αν αλλάξει κάτι θα είναι μόνο προς το χειρότερο"».

Αντίθετα, είπε, η κυβέρνηση «αναπαράγει ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται σε ευκαιριακά κέρδη και υπερκέρδη, στην φτηνή ανάπτυξη, ενώ αδιαφορεί για τους κινδύνους και τις προκλήσεις του μέλλοντος», καταλογίζοντας της ότι ενδιαφέρεται μόνο για «τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ζουν τις καλύτερές τους μέρες».

Σημείωσε, δε, πως το 2023 σήμανε «συναγερμό για τα τρία μεγάλα θέματα της εποχής μας: την κλιματική κρίση, τις κοινωνικές ανισότητες, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας», αναφερόμενος στις πυρκαγιές και την καταστροφή της Θεσσαλίας μέχρι την εκτόξευση του πληθωρισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο έκανε λόγο για ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο υπηρετεί η κυβέρνηση: «Ένα μοντέλο κρατικοδίαιτου καπιταλισμού που το μόνο ζητούμενο είναι η συσσώρευση αντιπαραγωγικού πλούτου και η αναζήτηση του εύκολου κέρδους σε βάρος των πολλών. Το 2023 η ελληνική ανάπτυξη - αυτή για την οποία πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία - εξαντλείται σε τρεις κλάδους: τουρισμός, κατασκευές και το real estate. Οι ίδιοι τομείς της οικονομίας που άκμαζαν δηλαδή και πριν από το 2008 με τα γνωστά αποτελέσματα: την εποχή της κρίσης και των Μνημονίων».

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι η πολιτική της περιορίζεται σε μια «διαχείριση που στηρίζεται στην πριμοδότηση του πλούτου των λίγων, στον παρασιτισμό και στην διαπλοκή».

«Ας σταματήσει λοιπόν επιτέλους η καραμέλα της ανάπτυξης. Και ας δούμε την αλήθεια κατάματα», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε σε τρία «δεδομένα»: πρώτον, ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά απόκλισης από την Ευρώπη», σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, δεύτερον, ότι η κυβέρνηση ακολουθεί ένα «μοντέλο φτηνής ανάπτυξης που στηρίζεται στους χαμηλούς μισθούς» και τρίτον, ότι έχει χαθεί το «ραντεβού» με «στρατηγικές επιλογές που αφορούν το μέλλον της χώρας», όπως η ενεργειακή μετάβαση, οι ψηφιακές υποδομές, η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα.

«Χρειαζόμαστε μια πολιτική του κατεπείγοντος. Χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή πορείας», υπογράμμισε και συνέχισε, παρουσιάζοντας τις βασικές θέσεις της «Νέας Αριστεράς» που αφορούν το σχέδιό της για την κλιματική δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την επανεκκίνηση της Δημοκρατίας, το οποίο «συγκρούεται με τα συμφέροντα της αδράνειας και της κερδοσκοπίας» και «χτυπά τον ιδεολογικό πυρήνα της ηγεμονίας της Δεξιάς».

Ειδικότερα, όπως σημείωσε, η Νέα Αριστερά καταθέτει τη δική της πρόταση για έναν προϋπολογισμό που υπηρετεί τις ζωτικές ανάγκες της χώρας, ο οποίος βασιζεται σε τρεις πυλώνες: το αναπτυξιακό κράτος, το κοινωνικό κράτος και την πράσινη μετάβαση.

Όπως είπε, στον πρώτο πυλώνα, «κύριος στόχος είναι ένα "νέο αναπτυξιακό μοντέλο"», με «στροφή στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα» και «θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα θωρακίζουν τη χώρα από τα επόμενα επεισόδια της κλιματικής και οικονομικής κρίσης».

Στον δεύτερο πυλώνα, είναι «η άμβλυνση των ανισοτήτων», «με μια φορολογική πολιτική που δεν θα συντηρεί το αντικοινωνικό φαινόμενο οι έμμεσοι φόροι να είναι υψηλότεροι από τους άμεσους» και που θα «στηρίζεται σε ένα δίκαιο αναδιανεμητικό σύστημα».

Για τον τρίτο πυλώνας, τόνισε ότι «το κράτος, η χώρα μας, πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο κλιματικής μετάβασης», σχολιάζοντας πως «ο κλιματικός νόμος της κυβέρνησης απέχει προφανώς έτη φωτός από αυτό το στόχο». «Η πράσινη μετάβαση να είναι κοινωνικά δίκαιη, να στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών, να είναι δημοκρατικά σχεδιασμένη και να έχει ως γνώμονα τη θωράκιση της κοινωνίας, όχι των κερδών συγκεκριμένων συμφερόντων», υπογράμμισε.

«Αν δεν σχεδιάσουμε προϋπολογισμούς που θα απαντάνε στο αίσθημα των πολιτών ότι είναι απροστάτευτοι και καθηλωμένοι στο φόβο της φτωχοποίησης, αν δεν προχωρήσουμε σε πολιτικές θωράκισης της κοινωνίας από την απειλή της διόγκωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, αν δεν κάνουμε αποφασιστικά βήματα ώστε οι απαντήσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων να είναι υπέρ των πολλών, η Δημοκρατία μας θα είναι ανίσχυρη», προειδοποίησε ο Αλ. Χαρίτσης, ενώ μίλησε για «βαθύ πολιτικό πρόβλημα» γιατί «η Δημοκρατία μας, δεν εμπνέει».

Αναφερόμενος στο ζήτημα που προέκυψε αυτήν την εβδομάδα με την τροπολογία για τους μετανάστες - εργάτες γης, σχολίασε «δεν μας αφορούν τα εσωκομματικά σας προβλήματα και η μάχη των ισορροπιών», αλλά «κάτι πιο σοβαρό, το συστηματικό χάιδεμα των πιο φοβικών ενστίκτων της ελληνικής κοινωνίας». Δήλωσε, μάλιστα ότι «η Νέα Αριστερά θα υπερψηφίσει την τροπολογία, παρότι έρχεται πολύ αργά και αντιμετωπίζει μόνο μερικώς το ζήτημα».

Εξάλλου, αναφέρθηκε και στις καταγγελίες του υπουργού Δικαιοσύνης ότι «οι ποινικοί κώδικες του 2019 υπερασπίζονται τα δικαιώματα εγκληματιών», κάνοντας λόγο για «ποινικό λαϊκισμό» και κατηγορώντας την κυβέρνηση για «υποκριτική εντέλει επίκληση της ανάγκης καταπολέμησης της άκρας δεξιάς με την παράλληλη υιοθέτηση της ατζέντας της».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλ. Χαρίτσης δήλωσε πως η Νέα Αριστερά θέλει να αποδείξει σε όλους όσους «πλήττονται από τις αλλεπάλληλες κρίσεις» πως η «πολιτική μετράει» και ότι θα κάνει «πολιτική για αυτούς που δεν είναι κυρίαρχοι» και «πάνω από όλα για τους νέους ανθρώπους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

