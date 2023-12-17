Προϋπολογισμός 2024 - Κατρίνης: Τα οικονομικά «επιτεύγματα» είναι μείον

Σκληρή κριτική στη κυβέρνηση άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης, κατηγορώντας την ότι ο προϋπολογισμός για τον οποίο καλεί όλα τα κόμματα να τον ψηφίσουν πάσχει στο πεδίο της αξιοπιστίας και της ευθύνης.

«Είναι ένας άδικος, αντιαναπτυξιακός και αναξιόπιστος νέος προϋπολογισμός. Βασίζεται σε αδικαιολόγητες βεβαιότητες, που είναι αντίθετες όμως, τόσο με το αβέβαιο και ασταθές διεθνές περιβάλλον όσο και με τα προβλήματα που διογκώνονται και διαλύουν την κοινωνική συνοχή», τόνισε ο κ. Κατρίνης κατά την τελευταία μέρα συζήτησης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Κατρίνης μίλησε για «κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης» και έδωσε έμφαση στα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα οποία, όπως είπε, τους οδηγεί στην πλήρη εξαφάνιση.

«Η επιβολή οριζόντιων μέτρων στους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι ομολογία της αποτυχίας της ΝΔ να περιορίσει τη φοροδιαφυγή διαψεύδοντας έτσι και την προεκλογική δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργού ότι δεν θα επιβάλει κανένα νέο φόρο», είπε και συμπλήρωσε .

« Είναι ένας προϋπολογισμός κοινωνικά άδικος καθώς τα φορολογικά έσοδα στηρίζονται στους έμμεσους φόρους που πλήττουν την μεσαία τάξη και τους οικονομικά ασθενέστερους ενώ αποφεύγει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών που αυξάνουν εντυπωσιακά από τα υψηλά επιτόκια και τις απαράδεκτες προμήθειες.

Αυτό που επιδιώκει είναι να δημιουργήσει μια εθνική οικονομία χωρίς μικρές επιχειρήσεις τις οποίες έχει αποκλείσει από τη ρευστότητα και τα φθηνά δάνεια».

Ο κ. Κατρίνης απέρριψε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης για θετικό πρόσημο στην οικονομία. Έμφαση έδωσε «στους διθυραμβικού ισχυρισμούς της κυβέρνησης», όπως τους χαρακτήρισε, για θετική αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, καταλογίζοντας της αλχημείες και προσπάθεια εξαπάτησης του ελληνικού λαού.

«Για ποια οικονομικά επιτεύγματα μιλά η κυβέρνηση όταν: Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν μείον 39% μέχρι τον Οκτώβριο σε σχέση με το 2022. Το εμπορικό έλλειμμα ήταν ύψους 26 δις ενώ οι εξαγωγές θα κλείσουν με αρνητικό πρόσημο. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τα λένε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Στην απονομή της δικαιοσύνης είμαστε στην 14η κατάταξη της παγκόσμιας τράπεζας. Στην ελευθερία του Τύπου είμαστε τελευταίοι στην ΕΕ. Στην ανθρώπινη ελευθερία η Ελλάδα είναι προτελευταία και μόνο πάνω από την Ουγγαρία. Το 78% των επιχειρηματιών θεωρούν τη διαφθορά ως εμπόδιο. Ο Ευρωπαϊκός Ελεγκτικός Μηχανισμός αναφέρει ότι το 40% των έργων δίνεται με απευθείας αναθέσεις και φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Για ποια λοιπόν μεγάλα επιτεύγματα μιλά η κυβέρνηση; Για αυτά που κανείς δεν πιστεύει;»

