Δεν προϋπολογίσατε σωστά για το 2024, διότι δεν υπολογίσατε τους πολίτες και την κοινωνία, τόνισε στην καταληκτική ομιλία της, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανοίγοντας τον κύκλο των ομιλιών των αρχηγών των κομμάτων επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2024, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί νωρίς το βράδυ από την ολομέλεια της Βουλής, η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της θα τον καταψηφίσει «σε όλα του τα πεδία». Τόνισε μάλιστα ότι, σε αντίθεση με τον κυβερνητικό προϋπολογισμό των χαμηλών δαπανών, «η δική μας προτεραιότητα για το 2024 είναι, ούτε ένας πολίτης να μην μείνει χωρίς στέγη, χωρίς δικαιώματα και αξιοπρέπεια, ούτε μία γυναίκα να μην μείνει

απροστάτευτη έναντι της κακοποίησης και της γυναικοτονίας, ούτε ένα παιδί χωρίς πρόσβαση στο σχολείο και το φαγητό, ούτε ένα δένδρο να μην καεί». Τόνισε παράλληλα ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να επιμένει μέχρι να συμβεί η ισότητα, η μη διάκριση, ο σεβασμός όλων των υπάρξεων: «Όχι δίνοντας το χέρι στους μετανάστες και κλείνοντας το μάτι στον ρατσισμό. Όχι χαμογελώντας στα ομόφυλα ζευγάρια που περιμένουν αναγνώριση δικαιωμάτων και την ίδια ώρα καλλιεργώντας την ομοφοβία και την τρανσφοβία».

Αναφερόμενη στην κοινοβουλευτική δράση της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι η ίδια έχει καταθέσει τις περισσότερες επίκαιρες ερωτήσεις σε υπουργούς και τον πρωθυπουργό «που δεν έρχεται να τις απαντήσει. Επιλέγετε συχνά να μας αγνοείτε, να μας περιφρονείτε, να μας προσβάλλετε, ακόμα και να μας αποπέμπετε και να θεσπίζετε ειδικούς κανόνες για να μας περιορίσετε» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η Πλεύση Ελευθερίας θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, είπε: Φέρνετε ένα προϋπολογισμό αριθμών [...] χωρίς έμπνευση και χωρίς όραμα για τους πολίτες και τη χώρα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται για τους πολίτες, ενώ εσείς ότι απευθύνεται στους δανειστές και στους διεθνείς οργανισμούς. Αντί να λογοδοτείτε στους πολίτες, λογοδοτείτε ως μαθητές στους δανειστές και στους εταίρους» σημείωσε η κα Κωνσταντοπούλου.

Στους λόγους καταψήφισης, ανέφερε - μεταξύ άλλων - ότι η κυβέρνηση δεν αποκηρύσσει το συντριπτικό κομμάτι του χρέους, δεν έχει προϋπολογίσει τις αξιώσεις του Δημοσίου έναντι της Γερμανίας, και δεν έχει προϋπολογίσει τα έσοδα από αγωγές έναντι καταχραστών και φοροφυγάδων σε υποθέσεις όπως της Ζίμενς, των εξοπλιστικών κά.

Μιλώντας για «μειωμένες δαπάνες» στην Παιδεία και την Υγεία είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει για χτίσιμο νέων σχολείων: «Ακούσαμε ότι είναι μέτρο ευεξίας και υγείας το να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία με το πόδι, επειδή η πολιτεία δεν προβλέπει τη μεταφορά τους». Για τα «θηριώδη ποσά» που αφιερώνει η κυβέρνηση σε κατασταλτικές ενέργειες, είπε ότι τέτοια ποσά και ποσοστά στην αστυνομία, αφιερώνουν «οι ανελεύθερες χώρες και τα καθεστώτα».

Όσο για την αύξηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους δημοσίους υπαλλήλους είπε ότι είναι μηδαμινή, κι ενώ η κυβέρνηση υπολογίζει το εισόδημα των νομικών με 14 μισθούς, στους δημοσίους υπαλλήλους δεν καταργεί τα μνημονιακά μέτρα σε βάρος τους, που ήρθαν ως έκτακτα, πριν από δέκα χρόνια. Αύριο, τόνισε, θα καταθέσουμε πρόταση νόμου για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για όλους του Δημοσίους Υπαλλήλους.

Τέλος, είπε ότι η κυβέρνηση προβλέπει αυξημένα κονδύλια για την 'Αμυνα αλλά εμπλέκει τη χώρα στην Ουκρανία και τις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ.-

Πηγή: skai.gr

