Το βιβλίο είναι και μέσο μάθησης, όπως και αφορμή προβληματισμού ή αφετηρία για να εντρυφήσεις περισσότερο σε κάποια ζητήματα. Είναι ένα «παράθυρο» με λίγα λόγια, το οποίο σου επιτρέπει να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Αυτό τόνισε σε συνέντευξή του στο ετήσιο ένθετο για το βιβλίο στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» και στη δημοσιογράφο - βιβλιοκριτικό Γιούλη Τσακάλου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ακόμη και στις πλέον απαιτητικές συνθήκες», συνέχισε, «φροντίζω πάντοτε να υπάρχει χρόνος για την ανάγνωση ενός βιβλίου. Το γεγονός ότι αναγκαστικά ταξιδεύω συχνά για τις ανάγκες των καθηκόντων μου, τόσο στο σημερινό υπουργείο όσο και στο προηγούμενο, δίνει άλλωστε την ευκαιρία να αξιοποιήσω δημιουργικά, με την ανάγνωση, τον χρόνο της μετάβασης και της επιστροφής».

Αναφορικά με το βιβλίο που διαβάζει αυτό το διάστημα, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Διαβάζω το «Conflict, The Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine», των David Petraeus και Andrew Roberts. Μάλιστα τον D. Petraeus είχα την ευκαιρία να συναντήσω πρόσφατα, στις εργασίες του 14ου Sir Bani Yas Forum, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Επισήμανε ότι ο πατέρας του Σπύρος τον παρακινούσε να διαβάζει το περιοδικό «Ιστορία Εικονογραφημένη» ενώ αναφορικά με το πρότυπό του, υπογράμμισε ότι «για όλους μας είναι οι άνθρωποι που επέλεξαν να υπηρετήσουν πράγματα και αξίες που τους υπερβαίνουν».

Διευκρίνισε ότι παραμένει «μέχρι στιγμής τουλάχιστον οπαδός του τυπωμένου κειμένου» σε σχέση με τα e-books ενώ τόνισε ότι «γενικά, οι πολίτες που αγαπούν σταθερά την ανάγνωση βιβλίων, συνήθως έχουν διευρυμένους πνευματικούς ορίζοντες που τους βοηθούν να έχουν μία διαφορετική στάση ζωής και να αναγνωρίζει τις «παγίδες» της μισαλλοδοξίας».

Για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ξεκαθάρισε ότι «προκαλούν ανησυχία» ενώ συμπλήρωσε ότι «η απολύτως καταδικαστέα και φρικώδης σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση ανύποπτων πολιτών επίθεση της Χαμάς, όπως και η ομηρεία ακόμη και παιδιών, έφερε στο προσκήνιο καταστάσεις οι οποίες θέλαμε να ελπίζουμε ότι είχαν ξεπερασθεί με τον χρόνο».

«Είναι αλήθεια», είπε, «ότι θα χρειαστεί σημαντικός χρόνος για να ωριμάσουν οι συνθήκες και να ξεπεραστούν οριστικά οι ιστορικές σχέσεις αντιπαλότητας στην περιοχή».

Σημείωσε επίσης ότι: «Θέλω να πιστεύω ότι έχω πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μου ως υπουργός Εθνικής 'Αμυνας για τη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων μας Δυνάμεων, η οποία τελικά, είναι ένας κύριος παράγοντας για τη διατήρηση της ειρήνης».

«Η διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας σε υψηλά επίπεδα είναι αυτή που στέλνει το μήνυμα, σε εχθρούς φίλους, ότι η Ελλάδα ουδέποτε πρόκειται να ανεχθεί μια τυχόν απόπειρα κατά της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Πηγή: skai.gr

