Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο το μεσημέρι της Πέμπτης στο Φανάρι.

Ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την παρουσία του στην Πόλη ενόψει της επικείμενης εορτής των Αγίων Θεοφανείων καθώς και το συνεχές ενδιαφέρον του για τα ζητήματα που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα, που ξανασυναντώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη μετά από έναν ακριβώς χρόνο. Έναν χρόνο πυκνό σε γεγονότα, με δύο πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας και την κλιματική κρίση που έπληξε τη χώρα μας με επώδυνες επιπτώσεις στη Θεσσαλία, το οικοσύστημα της Δαδιάς και τη Ρόδο. Η κλιματική αλλαγή είναι θέμα στο οποίο ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει πρωτοστατήσει επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξουν παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των ακραίων συνεπειών της. Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι με θλίβουν βαθύτατα οι ειδήσεις για φθορές και πλημμελή συντήρηση της Αγίας Σοφίας, συμβόλου της Ορθοδοξίας και μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς της unesco» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης δώρισε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το σύγγραμμα «Ιστορία των Επαναστάσεων της Κρήτης» έκδοσης του 1893, που υπήρξε η πρώτη απόπειρα καταγραφής της Ιστορίας της Κρήτης από το 1204 έως το 1834.

