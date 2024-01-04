Συνέντευξη στον ΣΚΑΪ100,3 και τον Παύλο Τσίμα έδωσε σήμερα, Πέμπτη ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους του για το δήμο Αθηναίων.

Σχετικά με το νέο πρότυπο διοίκησης και διακυβέρνησης του δήμου ο κ. Δούκας ανέφερε ότι «υιοθετούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας των αιρετών. Πρώτα εμείς οι αιρετοί, πρέπει να δείχνουμε την αλλαγή του παραδείγματος, με λογοδοσία και διαφάνεια, με συγκεκριμένους κανόνες. Επίσης στην δημοτική μας παράταξη, όλοι οι εκλεγμένοι έχουν συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Άρα, κάθε τομέας ευθύνης του δήμου έχει ονοματεπώνυμο»

Για το πράσινο είπε πως «το κομμάτι του πρασίνου το έχω θέσει εμβληματικά. Αυτές τις μέρες ετοιμάζεται ο Κανονισμός Πρασίνου και επιλέγουμε τις περιοχές όπου θα προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στην δενδροφύτευση περίπου 1000 δέντρων, μέχρι την άνοιξη. Γιατί το πράσινο, όπως λέμε, δεν είναι «lifestyle», δεν είναι πια ούτε καν ποιότητα ζωής, είναι επιβίωση».

Σχετικά με τα σχολείο ανέφερε πως υπάρχουν πολύ παλιά κτίρια και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό «και εδώ κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τη Δ/νση Κτιριακών Υποδομών, Αναζητούμε επιπλέον κρατική χρηματοδότηση, αλλά και άλλες χρηματοδοτήσεις. Θα απευθύνω μια ανοικτή πρόσκληση σε μεγάλες εταιρίες να συνεισφέρουν στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνική τους ευθύνη. Τ α προβλήματα της συντήρησης των σχολείων είναι πολύ σοβαρά, και βεβαίως χρειαζόμαστε και νέα κτίρια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Όσον αφορά την την διπλή ανάπλαση είπε πως «πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα. Είναι ένα έργο στην πραγματικότητα εθνικής εμβέλειας και ξεπερνάει μια δημοτική αρχή. Είχε ξεκινήσει από τον κ. Μπακογιάννη και βέβαιος είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να το συνεχίσω. Μιλάμε για μια ανάπλαση η οποία αφορά σε μια γεωγραφική έκταση τεράστια. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σύνθετη. Μιλάμε για ένα νέο γήπεδο το οποίο πρέπει να είναι με τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, μιλάμε για γήπεδο ποδοσφαίρου, για γήπεδο του ερασιτέχνη και για ένα τεράστιο χώρο πάρκου. Στην πραγματικότητα στον Βοτανικό θα γίνει μια νέα πολιτεία. Και βεβαίως πάμε μετά στην Αλεξάνδρας. Εκεί, αφότου ολοκληρωθεί το σενάριο στο Βοτανικό, θα γκρεμιστούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις και θα γίνει πάρκο και από κάτω πάρκινγκ. Τεράστια προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή προχωράμε με μια σειρά από επιμέρους διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε τα έργα στον Ελαιώνα να ξεκινήσουν και να δημιουργηθεί μια μικρή νέα πόλη σε μια περιοχή που είναι απολύτως υποβαθμισμένη. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα εκεί, μόνο μπάζα και σκουπίδια και εκεί θα δημιουργηθεί ένας νέος χώρος πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού, πάρα πολύ σημαντικός.»

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε πως «από την πρώτη στιγμή είπα ότι θέλω να είμαι δήμαρχος όλων των Αθηναίων. Είναι ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα, οι δεσμεύσεις μου να προχωρήσουν και αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο να γίνει γρήγορα πράξη. Και νομίζω ότι το μεγάλο διακύβευμα για την Αθήνα είναι να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις αλλαγές με μία βασική προϋπόθεση. Να τις συνδιαμορφώνουμε με τους πολίτες. Αυτή για εμένα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Δηλαδή, το νέο μοντέλο διακυβέρνησης θα αφορά και τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν και συνεργάζονται οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι και παίρνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Να φτιάχνουν οι ίδιοι τις γειτονιές τους και να παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους».

Για την συνεργασία με την κυβέρνηση ο κ. Δούκας είπε πως «ξεκίνησα λέγοντας ότι επιδιώκω την συνεργασία γιατί θέλω να προχωρήσουν όλες οι δεσμεύσεις μου. Όμως οφείλω να πω ότι κάποιες βασικές κυβερνητικές αποφάσεις ήταν σε λάθος κατεύθυνση, σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν λογική. Να πω τρία παραδείγματα. Ριζάρη: Δεν είναι κάποια δική μου ιδεοληψία η προστασία του πρασίνου. Το ΣτΕ βοήθησε στο να επανέλθει η λογική. Όταν συζητάμε για την ανάγκη μείωσης της θερμοκρασίας, για αύξηση του πρασίνου, πρέπει να δούμε και πώς θα μειώσουμε τους κινδύνους για τα δέντρα που ήδη υπάρχουν. Ακόμα και στα πολύ μεγάλα έργα υποδομής, τα φιλολαϊκά και τα φιλοπεριβαλλοντικά, όπως το μετρό για παράδειγμα στη Ριζάρη. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει το έργο με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες στα δέντρα. Κάποιοι έλεγαν «ή το μετρό ή το πράσινο», και ότι πρέπει να επιλέξουμε. Λέω ότι μπορούμε και τα δύο. Αυτό είπε και το ΣτΕ. Λόφος Στρέφη: Θυμάστε προεκλογικά ότι έγινε ολόκληρο θέμα, γιατί ορισμένοι υποστήριζαν ότι δρουν κάποιες ομάδες οι οποίες δημιουργούν φασαρίες. Υποστήριξα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι το πρόβλημα στον Στρέφη είναι οι γεωδαισίες και όχι να δημιουργήσουμε μπαλκόνια στις κορυφές και ότι αυτό που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής είναι η ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο χώρο. Λοιπόν, αυτά είπε και το ΣτΕ. ΟΠΑΝΔΑ: Υποστηρίζω ότι σε περιόδους μετάβασης, δεν μπορεί να αποφασίζουν για πολύ μεγάλους οργανισμούς κοινωνικούς, όπως ο Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού που απασχολεί 800 ανθρώπους, να τον κλείνουν και να πρέπει να τον ενσωματώσω σε κενό χρόνου, την 1η Ιανουαρίου στον Δήμο. Είναι μία κίνηση, χωρίς μελέτη. Αυτό είπε και το ΣτΕ. Τα λέω για να σημειώσω, ότι εγώ θέλω τη συνεργασία, όμως όχι με όρους υποταγής. Θέλω να ενώσω όχι να διχάσω, αλλά σε μία κατεύθυνση η οποία να είναι λειτουργική και αποτελεσματική και να βελτιώνει την ζωή των πολιτών, αλλά να έχω και τα εργαλεία για να προχωρήσω αυτά τα θέματα».

Όσον αφορά την «Ανάπλαση ΑΕ» είπε ότι «είναι μια απόφαση σε λάθος κατεύθυνση. Είναι οπισθοδρόμηση. Δεν μπορεί ο Δήμος Αθηναίων να μην συμμετέχει σε έναν φορέα που θα υλοποιεί έργα στην Αθήνα. Δεν λέω τίποτα διαφορετικό από αυτό που έλεγε και η Ντόρα Μπακογιάννη πριν από λίγα χρόνια όταν ιδρυόταν αυτός ο Οργανισμός χωρίς την συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων. Δεν μπορεί να σχεδιάζουν στην Αθήνα χωρίς την Αθήνα»

Τέλος, για τον «Αθήνα 9,84» επισήμανε «διάβασα τα σχετικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία σχεδιάζουν να πάρουν από τον δήμο, τον 9,84. Και βεβαίως θα είναι πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση. Δηλαδή το δημοτικό ραδιόφωνο να φύγει από το δήμο. Θα γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω. Γι' αυτό και λέω ότι θέλει μία νέα προσέγγιση και να μην είναι μόνο στα λόγια η συζήτηση για την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης αλλά να είναι με πράξεις, να έχουμε εργαλεία. Βεβαίως με διαφάνεια, με λογοδοσία, με αποτελεσματικότητα και με αξιολόγηση για το έργο μας. Αλλά να έχουμε τα εργαλεία, διαφορετικά ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης θα καταντάει να είναι επαίτης σε υπουργούς για να βρίσκει κάποια χρηματοδότηση για να κάνει ένα πολύ μικρό έργο χωρίς στην πραγματικότητα να έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στις γειτονιές όπως είναι και το ζητούμενο σήμερα»



Πηγή: skai.gr

