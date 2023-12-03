Διευκρινίσεις για τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου έδωσε μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ και της εκπομπής «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε η υπουργός Εσωτερικών «αυτό το μέτρο αλλάζει το τοπίο και για τους απόδημους και για Έλληνες εκλογείς που βρίσκονται εντός επικρατείας. Φοιτητές, σπουδαστές, ηλικιωμένοι, ασθενείς, ΑμεΑ, έχουν την επιλογή πλέον να ψηφίσουν επιστολικά».

«Είναι ένα μέτρο το οποίο βαθαίνει τη Δημοκρατία. Η Ευρώπη έχει θέσει 8 προϋποθέσεις για την αξιοπιστία της επιστολικής ψήφου και εμείς έχουμε συμπεριλάβει και τις 8. Η διαδικασία θέλει προσοχή και σε λίγα λεπτά ψηφίζεις από το σπίτι σου», πρόσθεσε.

Η κα Κεραμέως επισήμανε ότι «ξεκινάμε επαφές με τα κόμματα για να συζητήσουμε την πρότασή μας. Δεν θα ανέβει το νομοσχέδιο σε διαβούλευση μέχρι να γίνουν οι επαφές με τα κόμματα. Είμαστε απολύτως ανοικτοί σε προτάσεις, σε βελτιώσεις. Ο στόχος είναι να κάνουμε όλοι μαζί ως πολιτικό σύστημα ένα μεγάλο βήμα. Πως θα βαθύνουμε τη Δημοκρατία και πως όλοι μαζί θα δώσουμε περισσότερα κίνητρα για αύξηση της συμμετοχής».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναφορικά με την επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, η υπουργός Εσωτερικών τόνισε: «Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτό το πνεύμα θα γίνει η συνάντηση την επόμενη εβδομάδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.