Τη Δευτέρα η επίσημη παρουσίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των «11»

Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο Σεράφειο (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144) θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση, όπου θα ανακοινωθεί επίσημα η νέα κοινοβουλευτική ομάδα των 11.

Σημειώνεται ότι πρόεδρος της ΚΟ είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι οι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Νάσος Ηλιόπουλος και γραμματέας η Πέτη Πέρκα.

Την ερχόμενη Δευτέρα, με την επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να γίνει γνωστό και το όνομα της ΚΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.