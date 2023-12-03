Την έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε η απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής να την εξαιρέσει από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει τη γνωμοδότηση περί ασυμβίβαστου της συμμετοχής της στην Εξεταστική Επιτροπή για επειδή έχει αναλάβει αφιλοκερδώς την υπεράσπιση οικογενειών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

«Θα ασκήσω όλες τις έννομες ενέργειες, όλα τα καθήκοντα μου εναντίον αυτής της σκανδαλώδους, δήθεν, γνωμοδότησης, χωρίς αρμοδιότητα» ανέφερε σε βίντεο ανάρτησή της στα social media.



Ολόκληρη η δήλωση



«Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τασούλας, προφανώς, νομίζουν ότι μπορούν να τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί, όχι εμένα, αλλά τη μνήμη των θυμάτων και τις οικογένειες των νεκρών. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Δείχνουν τον πανικό τους και ο πανικός φέρνει πολλά λάθη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, δηλαδή κάποιοι συνταξιούχοι καθηγητές διορισμένοι από τον Πρόεδρο της Βουλής με μηνιαία αντιμισθία, δυστυχώς, δέχθηκαν να παίξουν το ρόλο του υποστυλώματος μιας εξουσίας που φοβάται για τις ευθύνες της. Λυπάμαι πάρα πολύ και θα ασκήσω όλες τις έννομες ενέργειες, όλα τα καθήκοντα μου εναντίον αυτής της σκανδαλώδους, δήθεν, γνωμοδότησης, χωρίς αρμοδιότητα, την ώρα που ομολογείται ότι δύο από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ο ένας συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου για τα Τέμπη και ο άλλος τεχνικός σύμβουλος κατηγορουμένου για τα Τέμπη και αυτό είχε αποκρυβεί μέχρι σήμερα το πρωί που το δημοσιοποίησα εγώ, αφού μου το γνωστοποίησε ένα εκ των δυο μελών.

Λυπάμαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο κ. Μαυριάς, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, δέχθηκε να παίξει αυτό τον μαύρο, πραγματικά, ρόλο, που δεν έχει τίποτα το επιστημονικό. Διότι η Επιστήμη ούτε κάμπτεται, ούτε υποκύπτει, ούτε εγκύπτει στις διαταγές της εξουσίας.

Έχω ζητήσει, και δεν έχω πάρει απάντηση, ποια είναι η σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Δεν μου απάντησαν για να μη μου γνωστοποιήσουν αυτό που στη συνέχεια πληροφορήθηκα. Ότι υπάρχουν, δηλαδή, σοβαρά ζητήματα με το γεγονός ότι δύο από τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου εμπλέκονται στην υπεράσπιση κατηγορουμένων για τα Τέμπη. Δεν μου απάντησαν αν έχουν ενεργοποιηθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής για να εκδώσουν γνωμοδότηση προκειμένου να περιοριστεί το δικαίωμα λόγου εμού προσωπικά ως πρώην Προέδρου της Βουλής και Αρχηγού Πολιτικού Κόμματος. Δεν μου απάντησαν αν έχουν εκδώσει γνωμοδοτήσεις για αντίστοιχο θέμα σε προηγούμενο χρόνο, ούτε βέβαια μου διαβίβασαν τις γνωμοδοτήσεις που, τυχόν, έχουν εκδώσει, αν έχουν εκδώσει. Δεν μου απάντησαν σε δύο επίσημες επιστολές. Δεν μου απάντησαν σε πλείστα ζητήματα.

Με αυτήν όμως την πραγματικά προκλητική και προσβλητική για τη νοημοσύνη όλων, αλλά και για τη μνήμη 57 θυμάτων που δολοφονήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, μου δίνουν την απάντηση για το πόσο μακράν του επιστημονικού έργου κείται η λειτουργία τους ως Επιστημονικού Συμβουλίου. Μου δίνουν την απάντηση ότι είναι πειθήνια όργανα του Προέδρου της Βουλής, που και αυτός εκτελεί τις εντολές, δυστυχώς, του Πρωθυπουργού, κάτι που εγώ ως Πρόεδρος της Βουλής, ουδέποτε καταδέχθηκα να κάνω. Μου απάντησαν ότι η Κυβέρνηση φοβάται πάρα πολύ να μην έρθουν ο κ. Καραμανλής και κ. Μητσοτάκης στην Εξεταστική Επιτροπή με εμένα μέσα και μου απάντησαν, βεβαίως, με τρόπο εύγλωττο ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει συνολικά τον εαυτό της όχι απλώς ως υπόλογο, αλλά ως ένοχο για τα Τέμπη.

Η δική μου απάντηση θα είναι πάντα με την πλευρά της Δικαιοσύνης, με την πλευρά των θυμάτων, με την πλευρά της νομιμότητας, που κάμπτεται άγρια αυτή τη στιγμή, από ένα Επιστημονικό Συμβούλιο που λειτούργησε χωρίς τα δύο μέλη υποτίθεται - στην πραγματικότητα όμως έχοντας από πριν προετοιμάσει αυτήν την προδρομολογημένη εξέλιξη. Ένα Επιστημονικό Συμβούλιο που με αυτή του την πράξη και με την προκλητική άρνηση απάντησης σε δύο επίσημες επιστολές μου, υπογραμμίζει με τρόπο ηχηρό ότι επιθυμεί και επιλέγει να διαπράξει παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας και συνδρομή σε κατάχρηση εξουσίας, και βέβαια παράβαση των πιο ιερών κανόνων της Επιστήμης και της Νομικής, που είναι οι κανόνες του Ήθους και της Δεοντολογίας. Οι απαντήσεις μου θα δοθούν όπως πρέπει και το αποτέλεσμα θα κρίνει όλους μας, όπως και η ιστορία».



