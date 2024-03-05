«Έπειτα από τέσσερις ημέρες ένοχης σιωπής για το σκάνδαλο με τις διαρροές προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού από το υπουργείο Εσωτερικών, η κυρία Νίκη Κεραμέως αναγκάστηκε σήμερα να μιλήσει για το θέμα, απλώς για να πει ότι διενεργείται εσωτερικός έλεγχος» ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά και πρόσθεσε:

«Επί της ουσίας ωστόσο, η κυρία Κεραμέως που εξακολουθεί να κρύβεται πίσω από τις αντιφατικές δηλώσεις και τα ψέματα της ευρωβουλεύτριας της ΝΔ κυρίας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου που έκανε παρανόμως χρήση emails Ελλήνων πολιτών, ομολογεί την ύπαρξη τουλάχιστον προβλημάτων ασφαλείας στο υπουργείο της το οποίο έχει και την ευθύνη για την ομαλή διενέργεια των ευρωεκλογών.

Οι σχετικές καταγγελίες εγείρουν μείζονα πολιτικά ερωτήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ θα επιμείνει στην αποκάλυψη της αλήθειας».

Πηγή: skai.gr

