Απειλητικό μήνυμα από άγνωστους που δηλώνουν μέλη της «νεολαίας της Χρυσής Αυγής» βρήκε τοιχοκολλημένο έξω από το πολιτικό του γραφείο ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Κάνοντας λόγο για «φαντάσματα» του παρελθόντος, ο βουλευτής καλεί την Εκκλησία της Ελλάδος και τα κόμματα που τάχθηκαν εναντίον του νομοσχεδίου να καταδικάσουν την ενέργεια.

Η ανακοίνωση του βουλευτή της ΝΔ

«Με αφορμή το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια τα «φαντάσματα» του παρελθόντος επανεμφανίζονται

«Τα φαντάσματα» του παρελθόντος επιχειρούν να επιστρέψουν. Η νεολαία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» τοιχοκόλλησε, σήμερα το πρωί, στην εξώπορτα του γραφείου μου επιστολή, με αφορμή τη θετική μου ψήφο στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Μεταξύ άλλων, περί αφορισμού κλπ, περιλαμβάνει και απειλές για τυχόν εμφάνισή μου σε εκδηλώσεις θρησκευτικού και πολιτικού περιεχομένου.

Το έκανε, μάλιστα, σήμερα που συνεδριάζει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος για να καθορίσει την στάση της Εκκλησίας στο συγκεκριμένο θέμα.

Θεωρώ δεδομένο ότι η Εκκλησία της Ελλάδος θα εκφράσει την αντίθεσή της στην ενέργεια αυτή και σε τυχόν άλλες παρόμοιες και θα προστατεύσει όσους βουλευτές τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου.

Όπως θεωρώ δεδομένο ότι θα την καταδικάσουν τα κόμματα που τάχθηκαν εναντίον του νομοσχεδίου και κυρίως θα σταματήσουν, με την ακραία ρητορική των στελεχών τους, να ρίχνουν νερό στο μύλο αυτών των «φαντασμάτων».

Όσο με αφορά, δηλώνω ότι ανέκαθεν πολιτεύομαι με βάση την πίστη μου για το τι είναι σωστό ή όχι.

Τέλος, η πίστη δεν συνιστά ιδιότητα. Η πίστη αποτελεί μέρος της ταυτότητας του πιστού ανθρώπου και δεν αφαιρείται, αναιρείται ή ακυρώνεται με έξωθεν παρεμβάσεις. Η πίστη αφορά τη σχέση του πιστού με τη συνείδησή του. Όλα τα υπόλοιπα, αποτελούν παιχνίδια εξουσίας. Ποιος κάνει το κουμάντο, ποιος έχει το επάνω χέρι. Αλλά αυτές οι εξουσιαστικές συμπεριφορές ουδεμία σχέση έχουν με τη χριστιανική, ορθόδοξη πίστη».

Πηγή: skai.gr

