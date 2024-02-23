Χαρδαλιάς: «Θεμελιώνουμε τους όρους για το σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο»

«Θεμελιώνουμε τους όρους για το σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο» Την εισήγησή του για τη σύνθεση και στελέχωση των 13 θεματικών Περιφερειακών Επιτροπών της ΕΝΠΕ κατέθεσε στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Στις νέες οκταμελείς επιτροπές θα συμμετέχουν 104 μέλη: 91 Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι -εκ των οποίων 20 περιφερειακά στελέχη της Αττικής από όλες τις παρατάξεις- καθώς και οι 13 Περιφερειάρχες της χώρας, με τον κ. Χαρδαλιά να τίθεται πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στις δηλώσεις του επισήμανε: «Με πνεύμα ενότητας, συνεννόησης και συνεργασίας προχωράμε μπροστά για τις προκλήσεις που ανοίγονται για τον δεύτερο βαθμό της Αυτοδιοίκησης την επόμενη πενταετία. Έχοντας εξασφαλίσει τα υψηλότερα κονδύλια στην ιστορία του θεσμού, ο ρόλος των 13 Επιτροπών είναι κρίσιμος, αλλά και ουσιαστικός τόσο για το σύγχρονο μοντέλο της αποκεντρωμένης διακυβέρνησης που θέλουμε, όσο και για τα αποτελέσματα των πολιτικών που περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Τα πρόσωπα που καλούνται να στελεχώσουν τις Επιτροπές μας, από όλες τις παρατάξεις, διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον χώρο της Αυτοδιοίκησης και ειδική γνώση η καθεμία και ο καθένας στο αντικείμενό τους. Μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ και φίλο Απόστολο Τζιτζικώστα και τους υπόλοιπους συναδέλφους προχωράμε για μία νέα εποχή και για τις 13 Περιφέρειές μας, με μόνο στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας και την αναπτυξιακή δυναμική του τόπου μας. Μαζί με την κεντρική κυβέρνηση, συνδιαμορφώνουμε τους όρους για μία νέα Χάρτα Αυτοδιοίκησης που θα φέρει τη χώρα πιο κοντά στις καλές πρακτικές της Ευρώπης, διεκδικώντας ταυτόχρονα τους πόρους και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για να επιτελέσουμε την αποστολή μας».

