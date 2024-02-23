«Το κόμμα πρέπει να γίνει κόμμα μελών», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας σήμερα Παρασκευή στο ρ/σ «Κόκκινο». Ερωτηθείς για τη χθεσινή του ομιλία, ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε πως δεν σκοπεύει να αναφερθεί στους «πολιτικούς υπολογισμούς» και τις «σκέψεις», τονίζοντας ότι οι «αλλαγές που πρέπει να γίνουν» είναι για να «ταιριάξουν το κόμμα με την κοινωνία».

Δήλωσε, επίσης, ότι είναι «το τελευταίο άτομο που είναι κολλημένο με την καρέκλα του» και ότι θέλει να «προσφέρει στον τόπο» από μια θέση που θα έχει τη «νομιμοποίηση των μελών και της βάσης».

Υπογράμμισε, δε, πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να «ενώσει όλον τον προοδευτικό κόσμο, σε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία» και κάλεσε τον κόσμο του κόμματος να προσέλθει στο ανοικτό συνέδριο.

Κλείνοντας, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο να έρθει στο 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που πραγματοποιείται στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβον Ντο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να χτίσουμε την προοδευτική αντεπίθεση που έχει ανάγκη η Ελλάδα, η Ευρώπη».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Κασσελάκη, καλώς ορίσατε στο Κόκκινο. Πώς είστε;

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Είμαι εξαιρετικά. Θέλω να σας ευχηθώ όλα τα καλά. 18 χρόνια στο Κόκκινο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 18 χρόνια ζωντανής δημοσιογραφίας. Kαι σήμερα δίνουμε το στοίχημα, ξέρετε κ. Κασσελάκη, να μεταδώσουμε κυρίως τη φωνή της βάσης και του κόσμου. Σε αυτό τον κόσμο που απευθύνεστε εσείς διαρκώς.

Σ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Έτσι ακριβώς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η ρίζα σας, είπατε χθες.

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Οι ρίζες μου. Οι μόνες ρίζες οι οποίες μετράνε στο τέλος της ημέρας. Και να πω και το αυτονόητο, ότι είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για το Κόκκινο και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα εκατοστίσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να τα εκατοστίσουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό.

Πείτε μας, λοιπόν: Ακούσαμε χθες την ομιλία σας. Ήταν μια έντονη στιγμή για τους ανθρώπους της βάσης, για εσάς, για το κόμμα. Είμαστε στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Δώστε μας λίγο τον παλμό της επόμενης μέρας. Αυτό που εσείς βιώσατε. Είστε ακούραστος. Είστε συνεχώς έξω στον δρόμο με τον κόσμο, μιλάτε με τη βάση, με απλούς πολίτες. Τι μηνύματα έχετε λάβει σήμερα;

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Τα μηνύματα νομίζω ότι είναι φανερά και είναι σαν την βαρύτητα. Δεν μπορείς να την αποφύγεις. Η βαρύτητα τι λέει; Η βαρύτητα λέει ότι αυτό το κόμμα πρέπει να γίνει κόμμα των μελών. Πρέπει να δώσει και να σεβαστεί τα μέλη του δίνοντας στα μέλη του την πλατφόρμα να συμμετέχει στην παραγωγή πολιτικής. Υπάρχουν πολλά εργαλεία, ψηφιακά εργαλεία, θεματικά πλαίσια στα οποία μπορούν τα μέλη να συνεισφέρουν. Διότι δεν υπάρχει πιο αριστερή στάση ζωής από το να παίρνεις λίγο χρόνο από τη μέρα σου, μετά την εργασία σου, και να έρχεσαι να προσφέρεις για αλληλεγγύη στην κοινωνία.

Είναι τεράστια η τιμή που έχω να ηγούμαι αυτού του χώρου και των αξιών αυτού του χώρου. Και νομίζω δίνοντας το στίγμα για αλληλεγγύη και ενότητα να τα πάμε πάρα πολύ καλά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τις εκλογές που αναφερθήκατε χθες, εννοώ τις εκλογές τις εσωκομματικές. Έχετε μια πολύ νωπή εντολή από τη βάση του κόμματος, 56% έχετε πάρει. Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη να ανανεωθεί αυτή η εντολή;

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Δεν πρόκειται να μπω στους πολιτικούς υπολογισμούς και τις σκέψεις. Το θέμα είναι ότι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κόμμα μας, είναι αλλαγές που πρέπει να ταιριάξουν το κόμμα με την κοινωνία. Αυτό είναι σαν τη βαρύτητα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Άρα λοιπόν αυτό θα κάνουμε.

Τώρα από εκεί και πέρα, πιστέψτε με, είμαι το τελευταίο άτομο το οποίο είναι κολλημένο στην καρέκλα. Είμαι εδώ πέρα να προσφέρω στον τόπο μου. Και θέλω να προσφέρω στον τόπο μου από μια θέση που έχει πρώτο τη νομιμοποίηση των μελών και της βάσης. Δεύτερο, από ένα κόμμα το οποίο είναι ανεξάρτητο από συμφέροντα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι δεν οφείλουμε τίποτα σε τράπεζες. Και από έναν χώρο που μπορεί να ενώσει όλο τον προοδευτικό κόσμο και να είναι η μία μεγάλη προοδευτική συμμαχία, η οποία θα δώσει εναλλακτική πρόταση. Και με αξιοκρατία. Με αξιοκρατία μέσα στο κόμμα μας, στα ψηφοδέλτιά μας, στα όργανά μας. Πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θεωρείτε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο; Το είπατε δυο τρεις φορές.

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Δεν πρόκειται να σχολιάσω για το παρελθόν. Το θέμα είναι τώρα ότι πρέπει λαμπρά μυαλά να έρθουν να με πλαισιώσουν για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη χώρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Κασσελάκη, θα πάτε σε εκλογές εάν δεν υπάρχει κάποιος απέναντί σας; Θα πάτε σε εκλογές;

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Δεν πρόκειται να αναφερθώ άλλο. Εύχομαι…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ζητήσετε και μόνος να επικαιροποιηθεί αυτό από τη βάση;

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Είναι μια πολύ όμορφη μέρα έξω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πότε θα έχουμε εκλογές;

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Εύχομαι όλος ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ να έρθουν στο Συνέδριό μας. Είναι ανοιχτό για όποιον και όποια θέλει να το παρακολουθήσει. Πάντα ήταν. Δεν ισχύει ότι τώρα το κάναμε εμείς δήθεν για οργανωτικούς λόγους κλπ. Είναι ανοιχτό. Ελάτε να παρακολουθήσετε, να γίνετε μέλη και να έρθετε να χτίσουμε την προοδευτική αντεπίθεση που έχει ανάγκη ο κόσμος, η Ευρώπη και η χώρα μας τώρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προλάβατε να ξεκουραστείτε καθόλου, γιατί το πρωί είδα να απαντάτε…

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Τώρα τι ζητάς; Ρητορικές ερωτήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα σας πω γιατί, κ. Κασσελάκη, γιατί το πρωί έπρεπε να απαντήσετε σε ένα δημοσίευμα που ξαφνικά είδαμε όλοι. Απαντήσατε, έχουμε λάβει την απάντησή σας. Την έχουμε μεταφέρει και από το Κόκκινο.

Σ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Εννοείτε το δημοσίευμα από το site του κ. Μάρη;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ακριβώς.

Σ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Είμαι πολύ περήφανος που η Αυγή και το Κόκκινο παραμένουν ανεξάρτητα μέσα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μας δώσατε την απάντηση.

Σ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πότε παρουσιάζεστε, κ. Πρόεδρε;

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Είναι ωραία η μέρα έξω. Γεια σας. Καλό Συνέδριο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γεια σας Πρόεδρε.

