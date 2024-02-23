Στην Ντόχα έφτασε σήμερα, Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας (Qatar News Agency) ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Ντόχα για μια επίσκεψη εργασίας.

Ο πρωθυπουργός θα έχει αύριο συνάντηση με τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί.

Τον Έλληνα πρωθυπουργό και την αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει, υποδέχθηκαν κατά την άφιξή τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad ο υφυπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Sultan bin Saad Al Muraikhi, ο πρέσβης του Κράτους του Κατάρ στην Ελλάδα, Ali bin Khalfan Al Mansouri και ο πρέσβης της χώρας μας στο Κράτος του Κατάρ Ιωάννης Ιωαννίδης.

