Στην ευρωομάδα των «Πρασίνων» προσχώρησε ο Πέτρος Κόκκαλης

Η Ευρωομάδα των Πρασίνων καλωσόρισε θερμά στους κόλπους της τον Πέτρο Κόκκαλη που πριν από λίγο καιρό είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προσχώρησή του: «Σήμερα, τα μέλη των Πρασίνων/EFA καλωσόρισαν ολόψυχα τον ευρωβουλευτή Πέτρο Κόκκαλη στην Ευρωομάδα. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του για να οικοδομήσουμε μια πιο «πράσινη» και ισχυρότερη Ελλάδα, μέσα σε μια Ευρώπη που βάζει τους ανθρώπους και την κοινωνική δικαιοσύνη στην καρδιά της».

Από την πλευρά του ο κ. Κόκκαλης ανέφερε πως «σήμερα μαζί με την Ομάδα των Πρασίνων/EFA, έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε τον ρόλο μας για μια πιο «πράσινη», ασφαλέστερη Ευρώπη. Οφείλουμε στη νεολαία μας και στο μέλλον της Ελλάδας να αναλάβουμε τολμηρή δράση και να οικοδομήσουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Η νεότερη γενιά έχει δίκιο να ανησυχεί για το πώς μπορεί να είναι η ζωή της τα επόμενα χρόνια.

Θα εργαστώ για να ενισχύσω και να φέρω συνοχή στο «πράσινο» κίνημα στην Ελλάδα και να συμμετάσχω στον αγώνα των Πρασίνων-EFA για μια υγιή μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων, για να μεταμορφωθεί η οικονομία μας ώστε να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών μας».

Welcome to our Group @PetrosKokkalis!💚🇬🇷



“We're pleased to welcome Petros to the Group. We look forward to working with him to build a greener & stronger Greece within a Europe that puts people & social justice at its heart,” says our @TerryReintke.



🔗: https://t.co/z5UHyPLPE7 pic.twitter.com/17r8upJ1e3 — Greens/EFA in the EU Parliament 🌍 (@GreensEFA) January 31, 2024

Κόκκαλης: Η λύση δεν μπορεί να είναι μία από τα ίδια. Ξεκινάμε

Αναλυτικά στη δήλωσή του ο κ. Κόκκαλης αναφέρει: « “Πριν λίγο, προσχώρησα στην ομάδα των Πρασίνων στην Ευρωβουλή, ενόψει και των ερχόμενων εκλογών του Ιουνίου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύομαι πως θα δώσω αυτόν τον αγώνα με όλες μου τις δυνάμεις.

Σε έναν κόσμο που γεννάει αλλεπάλληλες κρίσεις, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μοντέλο και να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Ούτε επιτρέπεται κάθε κρίση να γίνεται ευκαιρία για πολύ λίγους και κατάρα για όλους τους υπόλοιπους. Είμαστε ενάντια στο οικονομικό δόγμα του χθες που έχει καταρρακώσει και την κοινωνία και την φύση.

Η Πράσινη πολιτική θέλει να αλλάξει το σύστημα. Επαναφέρει ως κεντρική την έννοια του δημόσιου αγαθού – στην ενέργεια, στις υποδομές, στην στέγη, στην υγεία, στην παιδεία, στο νερό, στις πλατείες, στην πρόσβαση στον καθαρό αέρα και υγιεινή τροφή, στις μετακινήσεις.

Σήμερα, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε την οικονομική, υλική και τεχνολογική επάρκεια ώστε να εξαλείψουμε την αγωνία του πολίτη για την καθημερινότητα, αλλά και για το αύριο των παιδιών μας. Κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, οι φωτιές στην Εύβοια και τον Έβρο, ή η αγροτική παραγωγή που μαραζώνει. Η δήθεν κανονικότητα στην οποία δήθεν θα επιστρέψουμε και η κλιματική αδράνεια των τελευταίων ετών έχουν φέρει υπογεννητικότητα, έλλειψη ασφάλειας, φτωχοποίηση, ακρίβεια, αδιαφάνεια, αναξιοκρατία, αποξένωση των πολιτών από την πολιτική διαδικασία και τελικά υποβάθμιση του κράτους-δικαίου, των θεσμών και της δημοκρατίας.

Η λύση δεν μπορεί να είναι μία από τα ίδια.

Χρειάζονται μεγάλες αλλαγές, βάσει των συμπερασμάτων του IPCC, της Συμφωνίας του Παρισιού, των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Νέας Πράσινης Συμφωνίας στις ΗΠΑ. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικών αλλαγών που ήδη γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, μία επανάσταση στην οποία η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε να ζούμε στον πλανήτη με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη.

Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα στην Αθήνα, στις 8 Φεβρουαρίου, όταν θα παρουσιάσω τον απολογισμό της θητείας μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε.”

