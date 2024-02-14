Βρετανία: Το προβάδισμα του Εργατικού Κόμματος βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από τον Ιούνιο 2023

Το προβάδισμα του βρετανικού Εργατικού Κόμματος έναντι του Συντηρητικού μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από τον Ιούνιο 2023, σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση του οργανισμού Savanta.

Δημοσκοπήσεις στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς έφεραν σταθερά τους Εργατικούς σε πορεία νίκης στις φετινές εθνικές εκλογές έπειτα από 14 χρόνια κυριαρχίας των Συντηρητικών, επικεφαλής των οποίων είναι σήμερα ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 9 ως τις 11 Φεβρουαρίου, οι Εργατικοί θα συγκεντρώσουν 41% των ψήφων, 5% λιγότερες απ' ό,τι δύο εβδομάδες νωρίτερα. Η υποστήριξη προς τους Συντηρητικούς αυξήθηκε κατά δύο μονάδες στο 29% κατά την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε διαδικτυακές συνεντεύξεις με 2.224 ανθρώπους.

Η προηγούμενη φορά που δημοσκόπηση της Savanta έφερε τους Εργατικούς στο 41% ήταν το Σεπτέμβριο 2022 και το προβάδισμα του κόμματος βρισκόταν στις 12 μονάδες πέρυσι τον Ιούνιο.

Μολονότι ο διευθυντής πολιτικών ερευνών της Savanta Κρις Χόπκινς προειδοποίησε ότι πρόκειται για μία μόνο δημοσκόπηση, πρόσθεσε ότι αυτή δείχνει ότι μερικοί ψηφοφόροι έχουν επιφυλάξεις αναφορικά με το Εργατικό Κόμμα.

«Η δημοσκόπηση αυτή χρησιμεύει εντούτοις ως υπόμνηση ότι το προβάδισμα των Εργατικών -αν και είναι σταθερά υψηλό για πολλούς μήνες- δεν είναι απόλυτο», δήλωσε.

«Ψηφοφόροι δεν έχουν ακόμα πάρει τελική απόφαση αναφορικά με το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ και οι αμφιβολίες μπορεί να επιστρέψουν».

