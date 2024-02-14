Ντόρα Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη ξέρουν ότι ο πρωθυπουργός έκανε ό,τι μπορούσε

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία των αγροτών, την ακρίβεια και την τρομοκρατία, μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, η βουλευτής χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη.

Ειδικότερα, η κα. Μπακογιάννη αποτιμώντας τη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού και τα μέτρα για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών είπε ότι «ο πρωθυπουργός έξυσε τον πάτο του βαρελιού για τους αγρότες και έδωσε ό,τι ήταν δυνατόν να δώσει το ελληνικό κράτος για τη στήριξη των αγροτών. Ότι χρειάζονται στήριξη οι αγρότες δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι ένας εξαγωγικός τομέας της ελληνικής οικονομία και η μείωση του κόστους παραγωγής είναι το βασικό κίνητρο για τις εξαγωγές και θα το δούμε. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγροτών που άκουσαν αυτά που είπε ο πρωθυπουργός και θα το σκεφτούν. Μέχρι τώρα δεν προχώρησαν σε ακραίες κινητοποιήσεις και πιστεύω ότι δεν θα το κάνουν και σήμερα.»

Η κα Μπακογιάννη πρόσθεσε ότι από την πληροφόρηση που είχε η ίδια στη δική της περιφέρεια, η αντιπροσωπεία των αγροτών που βρέθηκε χθες στο Μαξίμου κατάλαβε ότι ο πρωθυπουργός έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει.

Τα μέτρα για την ακρίβεια είναι αποτελεσματικά

Σχολιάζοντας το ζήτημα της ακρίβειας, η κα Μπακογιάννη σχολίασε θετικά τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς τα αποτελεσματικά. Η ίδια δήλωσε ότι «αναμφισβήτητα γίνεται μία προσπάθεια από το υπουργείο Ανάπτυξης να ελεγχθεί η κερδοσκοπία και να παταχθεί και είμαστε σε καλό δρόμο για να δούμε αργότερα τα αποτελέσματα».

Φοβάμαι ότι επανακάμπτει η τρομοκρατία

Η κα Μπακογιάννη εξέφρασε τον φόβο για επανάκαμψη της τρομοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς το «στίγμα για την Ελλάδα» εξηγώντας ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που η τρομοκρατία κάθε λίγο και λιγάκι κάνει την εμφάνισή της».

Η κα Μπακογιάννη ανέφερε ότι η παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στο υπουργείο Προστασία του Πολίτη θα είναι αποτρεπτική για τέτοιου είδους φαινόμενα.

«Οι παλιοί που είχαν μπει στη φυλακή έχουν προσπαθήσει να στρατολογήσουν νέα παιδιά», πρόσθεσε.

Για τη βία των ανηλίκων

Αναφορικά με το ζήτημα της έξαρσης της βίας των ανηλίκων, η κα Μπακογιάννη δήλωσε ότι «πάντοτε υπήρχαν αυτά αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό. Χρειάζεται ένας συντονισμός υπουργείων για την αντιμετώπισή της».

Για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια

Μεταξύ άλλων, η κα Μπακογιάννη χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την κατάσταση με τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, κάνοντας λόγο μάλιστα για παραλογισμό όσων ισχυρίζονται ότι με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζονται το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Λογικό να έχουμε μία φθορά στις ευρωεκλογές

Ερωτηθείσα για τις προσδοκίες της ΝΔ για τις ευρωεκλογές, η κα Μπακογιάννη ανέφερε ότι «θα καταγραφεί μία μικρή κυβερνητική φθορά καθώς οι ευρωεκλογές, δυστυχώς, είναι μία ψήφος… (χαλαρή) αφού στην Ελλάδα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η ευρωβουλή. Έχει σημασία να στείλουμε με το σωστό μήνυμα και να στηρίξουμε τις πολιτικές δυνάμεις που είναι ευρωπαϊκές και χρήσιμες.»

Για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Για το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, η κα Μπακογιάννη είπε ότι «κατατέθηκαν κάποιες διαφορετικές απόψεις και είναι λογικό γιατί είναι θέμα αξιακό. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις επιτροπές και από τα τρία κόμματα και άρα έχει την πλειοψηφία».

«Παλιά ήμουν αντίθετη, είχα ψηφίσει στο ευρωκοινοβούλιο κατά αλλά σήμερα έχω καταλάβει ότι το νομοσχέδιο υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών.» είπε η κα. Μπακογιάννη κλείνοντας.



