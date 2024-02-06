Ψηφίζεται αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου».

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή με ευρεία πλειοψηφία καθώς εκτός από τη ΝΔ, υπέρ ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και οι «Σπαρτιάτες». Επιφύλαξη δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση , η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Καταψήφισε το ΚΚΕ.

Η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου τόνισε ότι η Συμφωνία είναι επ' ωφελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση της χώρας μας και στόχος είναι η επέκταση της αεροπορικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών και τελικώς, εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ άλλων υποστηρίζεται και από τις δύο Συμβαλλόμενες πλευρές, η άμεση λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στις αεροπορικές μετακινήσεις. Συνολικά αυξάνεται ο υγιής και θεμιτός ανταγωνισμός στις αεροπορικές μεταφορές προς όφελος των καταναλωτών, των οποίων η προστασία συνιστά ούτως ή άλλως στόχο της Διμερούς Συμφωνίας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι προβλέπεται άρση των εμποδίων, στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ενώ συστήνεται Μεικτή Επιτροπή που θα παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των όρων και επομένως και το σημείο αυτό, δηλαδή την ανεμπόδιστη επιχειρηματική δραστηριότητα ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Επιπλέον γίνεται αναφορά και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στις αερομεταφορές που μπορεί να επιβαρυνθούν από την αυξανόμενη εμπορική κίνηση. Τέλος η αρμόδια υφυπουργός ανέφερε ότι μπορεί να φαίνεται ότι σήμερα συζητείται μια τυπική Κύρωση μιας Διεθνούς Συμφωνίας αλλά ουσιαστικά ανοίγουμε νέους δρόμους, νέους ορίζοντες για τη χώρα μας, ειδικά στον Τουρισμό, ενώ οι όροι που συμφωνήθηκαν είναι βέβαιο ότι θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη και σε επίπεδο εμπορικών μεταφορών.

Η Συμφωνία αυτή, θα συμβάλει στο να γίνει η αερομεταφορά, ακόμα πιο δυσπρόσιτη και ακριβή για τους εργαζόμενους και για όλους αυτούς τους λόγους, το ΚΚΕ καταψηφίζει τη συμφωνία, θεωρώντας ότι οι αερομεταφορές, θα πρέπει να είναι δημόσιες αναβαθμισμένες, με φθηνές υπηρεσίες και με εργαζόμενους, που θα έχουν σταθερή δουλειά και μισθό, που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και συνθήκες, ανέφερε εκ μέρους του ΚΚΕ ο Ιω. Δελής.

Αύριο στην Ολομέλεια θα τοποθετηθούν οι ειδικοί αγορητές των κομμάτων που δήλωσαν επιφύλαξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

