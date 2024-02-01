Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α' 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Το απόγευμα αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία μαζί με την υπουργική τροπολογία που αφορά την εκκίνηση των διαδικασιών για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού για το 2024 καθώς και οι διατάξεις που αφορούν τις ρυθμίσεις για το αγροτικό ρεύμα στους πληγέντες από την κακοκαιρία Daniel.

Χθες στην Ολομέλεια προσήλθαν και τοποθετήθηκαν επί του σχεδίου νόμου αλλά και επί της τροπολογίας οι πρόεδροι των ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης ενώ παρέμβαση έκανε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Συνολικά εγράφησαν για να μιλήσουν 35 βουλευτές εκ των οποίων χθες τοποθετήθηκαν 29 βουλευτές καθώς και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Επί του σχεδίου νόμου τοποθετήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου υποστήριξε τη διάταξη της τροπολογίας για την εκκίνηση των διαδικασιών για την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού για το 2024, ενώ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος τη διάταξη της τροπολογίας που αφορά το αγροτικό ρεύμα σε όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας αποφασίστηκε να αρχίσει στις 10 το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

