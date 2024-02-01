Στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκη

Με την εκπεφρασμένη θέση της Ελλάδας ότι απαιτείται συνολική προσέγγιση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, δηλαδή μια συμφωνία-πακέτο που δεν θα περιλαμβάνει μόνο τη βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά και αυξημένους πόρους για το Μεταναστευτικό και τις φυσικές καταστροφές ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις Βρυξέλλες στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Yπενθυμίζεται ότι το τελευταίο negobox στο οποίο είχε υπάρξει πολιτική συμφωνία 26 εκ των 27 ηγετών των χωρών μελών της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Δεκεμβρίου, κάλυπτε τους προβληματισμούς και τις προτεραιότητες της Ελλάδας, καθώς, εκτός από τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία, περιελάμβανε και προτεραιότητες που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα προέβλεπε αυξημένα κονδύλια για τη μετανάστευση και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και ευελιξίες στη χρήση κοινοτικών πόρων που αφορούν την περίοδο 2014-2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

