Απάντηση στον πρωθυπουργό για τον χαρακτηρισμό «εισαγόμενο», δίνει ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέροντας ότι το εκλαμβάνει ως μομφή απέναντι στους ομογενείς που θέλουν να επιστρέψουν και από τους οποίους ζητάει την ψήφο τους στις ευρωεκλογές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη «πολιτικό των εξαγωγών»: ακρίβειας, καταπάτησης του Κράτους Δικαίου, συγκάλυψης, υποκλοπών, ανασφάλειας, ενός «know-how πολύτιμου ίσως σε αυταρχικούς ηγέτες τριτοκοσμικών καθεστώτων».

Ειδικότερα, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Από το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, από τη Γαύδο, στέλνω τους χαιρετισμούς των ακριτών μας που φυλάττουν Θερμοπύλες. Χθες ο πρωθυπουργός με αποκάλεσε "εισαγόμενο".

Δε βλέπω τον χαρακτηρισμό ως προσωπική μομφή, αλλά ως μομφή απέναντι σε όλους τους ομογενείς που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Και απέναντι σε όλα τα παιδιά που έφυγαν με τη χρεοκοπία της χώρας από το κόμμα του και που τους ζητάει να επιστρέψουν.

Για να τους πει μετά εισαγόμενους επιχειρηματίες, εισαγόμενους επιστήμονες, εισαγόμενους ανθρώπους.

Στις 9 Ιουνίου ζητάει και τη δική τους ψήφο. Θέλει την ψήφο "εισαγόμενων ψηφοφόρων", κατά τη λογική του.

Ο ίδιος, είναι ο πολιτικός που μίλησε για εισαγόμενη ακρίβεια, προτού οι πολίτες καταλάβουν τελικά ότι η ακρίβεια είναι δικό του προϊόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολιτικός των εξαγωγών.

- Εξάγει ακρίβεια.- Εξάγει καταπάτηση του Κράτους Δικαίου.- Εξάγει συγκάλυψη.- Εξάγει υποκλοπές.- Εξάγει ανασφάλεια.

Εξάγει ένα know-how πολύτιμο ίσως σε αυταρχικούς ηγέτες τριτοκοσμικών καθεστώτων. Στην Ευρώπη δεν τον αγοράζουν».

Πηγή: skai.gr

