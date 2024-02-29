Βουλή: Στη διάθεση των μελών της εξεταστικής η ποινική δικογραφία για τα Τέμπη - Δεν θα δοθεί τελικά παράταση 

Του Γιάννη Ανυφαντή

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ξεκινήσει η μελέτη της ποινικής δικογραφίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη από τους βουλευτές - μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, προκειμένου να συντάξουν τα πορίσματά τους.

Οι βουλευτές θα έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν το σχετικό υλικό σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του κοινοβουλίου, να κρατήσουν σημειώσεις, ωστόσο δεν θα μπορούν να πάρουν αντίτυπο ή να βγάλουν κάποια φωτογραφία.

Η δικογραφία που διαβιβάστηκε χθες στη Βουλή από την εισαγγελία Λάρισας αποτελείται από περίπου 1.000 σελίδες και περιλαμβάνει:

Μηνυτήριες αναφορές Εκθέσεις από την εξέταση των μαρτύρων και πορίσματα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Πορίσματα εκθέσεων πραγματογνωμοσυνών Το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Τα κόμματα, πάντως, έχουν περιθώριο μέχρι και τις 8 Μαρτίου, προκειμένου να καταθέσουν τα πορίσματα τους, καθώς στις 11 του μήνα έχει οριστεί νέα συνεδρίαση, με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος στην κατάθεση ενιαίου πορίσματος.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες, πάντως, δεν θα δοθεί τελικά παράταση στις εργασίες της επιτροπής, καθώς ο όγκος της δικογραφίας δεν κρίθηκε ικανός για να δικαιολογήσει κάτι τέτοιο.

«Με δεδομένο ότι ο όγκος του υλικού που απέστειλε η εισαγγελία εφετών Λάρισας είναι απολύτως διαχειρίσιμο, η διαδικασία σύνταξης πορισμάτων από την εξεταστική επιτροπή συνεχίζεται εντός του πλαισίου που έχει οριστεί» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του το προεδρείο της επιτροπής, που τονίζει:

«Με γνώμονα τη διασφάλιση της μυστικότητας της ποινικής διαδικασίας στη Λάρισα που βρίσκεται στο στάδιο της κυρίας ανάκρισης, τα μέλη της επιτροπής από σήμερα κιόλας θα έχουν τη δυνατότητα καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ καθώς και το Σάββατο από τις 09:00 το πρωί ως τις 15:00 να επισκέπτονται το Γραφείο του ειδικού γραμματέα της Βουλής ώστε να αντλήσουν στοιχεία για τη σύνταξη των πορισμάτων».

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

«Η δικογραφία ήρθε μισή απουσιάζουν απολογίες κατηγορουμένων και έγγραφα που προσκόμισαν οι μάρτυρες» υποστήριξε σε δήλωσή του στο περιστύλιο της βουλής ο Βασίλης Κόκκαλης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι προκύπτει η ανάγκη κλήτευσης ουσιωδών μαρτύρων και προσθέτει ότι «προκύπτει από τις μαρτυρίες στελεχών του ΤΡΑΙΝΟΣΕ ότι ο Κώστας Καραμανλής ενημερωνόταν για την έλλειψη ασφάλειας των σιδηροδρόμων».

Εκ νέου συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής ζήτησε εκ μέρους του ΚΚΕ ο κ. Καραθανασόπουλος.

Πηγή: skai.gr

