Ρωμανός: Προτάσεις για δίδακτρα στα δημόσια ΑΕΙ από ΣΥΡΙΖΑ

«Από τη μία κροκοδείλια δάκρυα για τη δήθεν υποβάθμιση της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης και το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, που στην πραγματικότητα αυξάνει τη χρηματοδότηση των δημόσιων ΑΕΙ και από την άλλη προτάσεις για δίδακτρα στα δημόσια Πανεπιστήμια που ακούσαμε χθες από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαμουλάκη!», επεσήμανε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.

«Πραγματικά, ουδείς μπορεί να παρακολουθήσει πλέον το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης» προσθέτει διερωτώμενος τι άποψη έχει για την πρόταση του κ. Μαμουλάκη το νεοσύστατο think tank Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Λογικά όταν επιστρέψει ο Πρόεδρος από την εκδρομική επίσκεψή του στην Καλαμπάκα, θα τους ρωτήσει και θα μας ενημερώσει!»

Πηγή: skai.gr

