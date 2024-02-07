ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αντιμεταρρυθμιστικό το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ΑΕΙ

Αντισυνταγματικό και αντιμεταρρυθμιστικό», χαρακτηρίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρουσίασε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακακης.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Καλαματιανός αναφέρει: «Μέσα σε κλίμα απειλών, αυταρχισμού, καταστολής, συλλήψεων και βίας εναντίον φοιτητών, καθηγητών και εκπαιδευτικών που υπερασπίζονται τη δημόσια παιδεία, ο υπουργός κ. Πιερρακάκης παρουσίασε το αντισυνταγματικό και αντιμεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που προβλέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση προχωρά ακάθεκτη στην υλοποίηση του σχεδίου της. Δεν σέβεται το Σύνταγμα. Δεν καταλαβαίνει ούτε από τις δυναμικές κινητοποιήσεις των φοιτητών, ούτε από το ισχυρό μέτωπο προστασίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου που έχει σχηματίσει η ακαδημαϊκή κοινότητα».

Ακολούθως υποστηρίζει ότι «η κυβέρνησης προσπαθεί να εξαπατήσει την κοινωνία, δίνοντας στο επίμαχο σχέδιο νόμου τον τίτλο ‘Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων'. Όσο, όμως, και να παίζει με τις λέξεις, όσο και να θέλει να ωραιοποιήσει τις προθέσεις της, η αλήθεια είναι μία: η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, όχι - όπως ψευδώς ισχυρίζεται - για να ενισχύσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά επειδή επιδιώκει να το υποβαθμίσει και να το αποδημήσει για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Ήδη, στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Παιδείας, εκτός όλων των άλλων, προβλέπονται συγχωνεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων που είχαν ιδρυθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφερόμενος στην θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθαρίζει: «Δεν αποδεχόμαστε τη διάλυση της δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν αποδεχόμαστε μια μεταλλαγμένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση που θα τροφοδοτεί τις κοινωνικές ανισότητες, θέτοντας ως προαπαιτούμενα τα δίδακτρα και τη δύναμη της τσέπης καθεμιάς και καθενός. Επιδιώκουμε την προστασία και την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, με πόρους, με προσωπικό και ερευνητικά μέσα. Δεν θα επιτρέψουμε η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να μεταλλαχθεί σε επιχειρηματικό πεδίο, με αντικείμενο το κέρδος. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι πυλώνας γνώσης, έρευνας και πολιτισμού και οφείλουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο, ώστε να επιτελέσει με μεγαλύτερη επιτυχία την αποστολή και τον σκοπό του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.