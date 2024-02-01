Μαρινάκης για κατώτατο μισθό: Στόχος η εφαρμογή από 1η Απριλίου - Δέσμευση να φτάσει στα 950 ευρώ στην τετραετία

Με αναφορά στη συμμετοχή του πρωθυπουργού στις εργασίες της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η Ελλάδα έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση της ότι απαιτείται συνολική προσέγγιση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου δηλαδή μια συμφωνία πακέτο που δε θα περιλαμβάνει μόνο τη βοήθεια προς την Ουκρανία αλλά και αυξημένους πόρους για το μεταναστευτικό και τις φυσικές καταστροφές.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε αισιόδοξος ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταφέρουμε να πετύχουμε επιτέλους μια συμφωνία. Αναφέρθηκε μάλιστα στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ της πρότασης η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρξει μία παύση στο καθεστώς αγρανάπαυσης για εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Από κει και πέρα θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθες πως η Ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων βρίσκεται πάντα κοντά στον πρωτογενή τομέα όπως το έκανε εδώ και τεσσεράμισι χρόνια. Έτσι θα εξακολουθούμε να το κάνουμε και τώρα ώστε στο μέτρο του εφικτού να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία επί της αρχής και σε ενωτικό κλίμα το ν/σ του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων. Οι διατάξεις δημιουργούν ένα συνεκτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα για να μη θρηνήσουμε ξανά θύματα όπως ο 'Αλκης Καμπανός που δολοφονήθηκε σαν σήμερα, πριν δυο χρόνια στη Θεσσαλονίκη».

Αναφέρθηκε στο σημείο αυτό στην ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση κάνοντας αποδεκτή την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η σημερινή μέρα θεσπίζεται ως η Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου.

Πρόσθεσε ότι δημιουργήθηκαν τεχνικά κλιμάκια ελέγχου τα οποία επισκέφθηκαν και τα 14 γήπεδα της Super League για να καταγράψουν ανάγκες και αδυναμίες. «Τα μέτρα που προβλέπονται μεταξύ άλλων αφορούν στη ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, την τοποθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων, τον έλεγχο εισόδου των φιλάθλων στους χώρους του γηπέδου, την ενίσχυση διοικητικών και ποινικών μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων, την σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού και την αναδιαμόρφωση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας.

Το ζήτημα αυτό πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους και όλους στην ίδια πλευρά, πολιτεία, πολίτες, αθλητικούς παράγοντες ώστε να αποβάλλουμε τα παραβατικά στοιχεία από τον επαγγελματικό αθλητισμό», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο δεύτερος κύκλος πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ήταν το επόμενο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Κατά τον δεύτερο κύκλο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσω του arogi.gov.gr, από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, να υποβάλλουν αίτημα, είτε για πρώτη φορά, είτε να αναθεωρήσουν το ήδη υπάρχον, σε περίπτωση που κρίνουν ότι έχουν πολύ σοβαρές ή πάρα πολύ σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, σε πρώτες ύλες, σε αποθηκευμένα προϊόντα, σε κατεστραμμένα οχήματα και σε έγγειο κεφάλαιο.

Επιπλέον λοιπόν, της πρώτης αρωγής που έχουν λάβει μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για επιπρόσθετη ενίσχυση πρώτης αρωγής από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, με τροπολογία που κατατέθηκε προβλέπεται πως οι αγρότες που έχουν πληγεί από την Θεομηνία του Daniel θα έχουν δύο χρόνια πλήρη αναστολή πληρωμών, με συνέχιση της παροχής ρεύματος και έπειτα θα τεθεί σε λειτουργία μια πενταετής ρύθμιση των υποχρεώσεων -συμπεριλαμβανομένων και των παλαιών οφειλών- με μηδενικό επιτόκιο. Συνολικά, δηλαδή είναι μια επταετής ρύθμιση, που θα ολοκληρωθεί το 2030», είπε συγκεκριμένα.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακολούθως ότι «ο ΕΛΓΑ έχει κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου, ενώ ήδη έχουν χορηγηθεί 33,9 εκατ. ευρώ προς 16.400 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες». Και τόνισε πως «η αγροτική παραγωγή αποτελεί κομβικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας και θέλουμε να τη διαφυλάξουμε, προστατεύοντας τους αγρότες και τα ελληνικά προϊόντα», αναφερόμενος σε μέτρα που ελήφθησαν την προηγούμενη τετραετία.

«Οι εισαγόμενες κρίσεις και η αύξηση του πληθωρισμού αυξάνουν το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής, το ξέρουμε όλοι. Είναι ένα φαινόμενο που πλήττει όλη την Ευρώπη, όπου βλέπουμε αγροτικές κινητοποιήσεις και τρακτέρ ακόμα και στους δρόμους των Βρυξελλών ή του Παρισιού. Η κυβέρνηση παραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της: όπως στηρίζουμε κάθε νοικοκυριό, όσο μας το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά απέναντι στις συνέπειες της ακρίβειας, έτσι στηρίζουμε και τους αγρότες μας».

Σημείωσε επίσης ο κ. Μαρινάκης ότι αυτό είναι εφικτό «γιατί η ελληνική οικονομία είναι πλέον πιο ανθεκτική, πιο οχυρωμένη, με προοπτικές ανάπτυξης που αντανακλούν και στην καθημερινότητα των πολιτών. Η Ελλάδα πλέον γίνεται είδηση για τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία της. Εκδώσαμε 10ετές ομόλογο ύψους 4 δις ευρώ, το μεγαλύτερο από το 2010, για το οποίο λάβαμε τις περισσότερες προσφορές ύψους 35 δισεκατομμυρίων και τώρα μπορούμε να δανειστούμε με χαμηλότερο επιτόκιο της τάξης του 3,5%, με τη χαμηλότερη διαφορά σε σχέση με Γερμανία.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χώρα μας, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η συνετή δημοσιονομική πολιτική για την οποία έχουμε δεσμευθεί και την οποία εφαρμόζουμε εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος δανεισμού και οφέλη που περνάνε στη αγορά και ενισχύουν τους Έλληνες πολίτες».

Συνοψίζοντας επισήμανε ότι «όλα αυτά τα θετικά νέα μας καθιστούν αισιόδοξους για την πορεία της οικονομίας και για την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας για συνέχιση της αύξησης των εισοδημάτων όλων των πολιτών. Ήδη, έχει αυξηθεί για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια ο μισθός για πάνω από 660.000 δημοσίους υπαλλήλους, «ξεπάγωσαν» οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, φόροι μειώνονται, μια σειρά από επιδόματα και έκτακτες ενισχύσεις αλλά και μέτρα περιορισμού της ακρίβειας υλοποιούνται, ώστε άμεσα ή έμμεσα να μεγαλώνει το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων».

Πρόσθεσε πως «ξεκίνησε χθες στη Βουλή η συζήτηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Πρόκειται για την 4η διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Με την έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας, στόχος είναι η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι και κυρίως εκείνοι που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εφαρμογή από σήμερα της λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών. «Η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων αποτελεί το ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης, όπου απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στα Νοσοκομεία. Η λίστα ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία της κλινικής εκτίμησης του εκάστοτε πολίτη που κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό ότι χρήζει χειρουργικής επέμβασης και διαλειτουργεί με κάθε αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα και διαρθρωμένο σύστημα δεδομένων.

Προχωράμε δυναμικά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας, προκειμένου να βελτιώνουμε καθημερινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και να συμβάλλουμε στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων των Ελλήνων πολιτών», τόνισε

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση δυνατότητας στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να προσφέρουν μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, κάτι που όπως είπε «συμπληρώνει την εισαγωγή του πράσινου τιμολογίου -η οποία λειτουργεί επιτυχημένα από πλευράς ενίσχυσης του ανταγωνισμού- και γίνεται με κριτήριο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή».

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης μίλησε επίσης για την τελετή παράδοσης του Οδικού 'Αξονα «'Ακτιο - Αμβρακία», παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που αναβαθμίζει, πολυεπίπεδα, το οδικό δίκτυο της χώρας. Συντομεύει τις αποστάσεις, αυξάνει την οδική ασφάλεια των χρηστών, μειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση, βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων και τονώνει την τουριστική δραστηριότητα», είπε.

Και έκλεισε με αναφορά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού:

«Αύριο, Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, στις 11:00 ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σε επίκαιρη ερώτηση του Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

«Νέα Αριστερά» Αλέξη Χαρίτση με θέμα την αποκατάσταση των πληγέντων της Θεσσαλίας από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Την επόμενη Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης».

