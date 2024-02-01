«Η στήριξη της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας και η αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος είναι εθνική προτεραιότητα» τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι» ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Είναι τραγικό, τα τελευταία χρόνια οι αριθμοί παραπέμπουν σε πόλεμο, έχουμε 182 χιλιάδες περισσότερους θανάτους από γεννήσεις» είπε χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι απαιτούνται μέτρα στήριξης της οικογένειας και αλλαγή νοοτροπίας για να προχωρήσουμε μπροστά».

Ερωτηθείς για τον γάμο των ομοφύλων σημείωσε: «Συζήτησα με αρμόδιους φορείς για την τεκνοθεσία όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ήδη υπάρχει νόμιμη τεκνοθεσία μονογονέων, όπου ασφαλώς υπάρχει και αριθμός ομοφυλόφιλων. Είναι ελεύθερο δικαίωμα η σεξουαλική συμπεριφορά. Το δικό μου πρότυπο είναι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Μεγάλωσα με άπειρη αγάπη από τον πατέρα και τη μητέρα μου και τη δίνω με τη γυναίκα μου στα παιδιά μου. Πρέπει να ηρεμήσει και να αποδραμτοποιηθεί η συζήτηση. Ρυθμίζεται μια πραγματικότητα και τίποτα άλλο».

«Όλη η ΝΔ πιστεύει στην οικογένεια και τις μεταρρυθμίσεις. Είναι μια απλή ρύθμιση που πρέπει να αποδραματοποιηθεί» προσέθεσε δηλώνοντας πως στο πλαίσιο αυτό θα τη στηρίξει.

Ο κ. Θεοδωρικάκος εστίασε στο θέμα της ακρίβειας επισημαίνοντας πως είναι το πρώτο πρόβλημα της μέσης ελληνικής οικογένειας. "Χιλιάδες οικογένειες δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα και δοκιμάζονται" είπε χαρακτηριστικά. Χαρακτήρισε θετικά τα κυβερνητικά μέτρα και τις παρεμβάσεις του κ. Σκρέκα. "Θετικό το πλαφόν 7% στο βρεφικό γάλα αλλά μετά τι θα γίνει" αναρωτήθηκε και ζήτησε ο υπουργός ανάπτυξης από κοινού με τον υπουργό υγείας να επανεξετάσουν απόφαση του 2008 για προσαρμογή στο κοινοτικό δίκαιο και να δοθεί η δυνατότητα εκπτώσεων και προσφορών για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.

«Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης μιας πρακτικής που εφαρμόζεται ήδη διαδικτυακά» επισήμανε.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι πρέπει να υπάρξει εξαντλητικός διάλογος γιατί πράγματι οι αγρότες μας έχουν δίκιο και χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να υπάρξει συνοχή της κοινωνίας μας. "Πρέπει να εξαντληθούν οι δημοσιονομικές δυνατότητες" είπε χαρακτηριστικά. "Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να κλείνουν οι δρόμοι, πόσο μάλλον από τη στιγμή που η κυβέρνηση ανταποκρίνεται" προσέθεσε.

Για το αίσθημα ανασφάλειας είπε πως ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο έπαιξαν οι δύο τραγωδίες που βίωσε η χώρα τους τελευταίους μήνες: την εισβολή των Κροατών και την ευθεία βολή με φωτοβολίδα κατά ενός παλικαριού που υπηρετούσε στα ΜΑΤ. "Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες αλλά δεν θέλω τώρα να σταθώ σε αυτό. Αμαύρωσαν την εικόνα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πρέπει αν επανέλθουμε στην πολιτική της πρώτης τετραετίας" σημείωσε και ανέφερε πως ενισχύσαμε τα αστυνομικά τμήματα, δημιουργήσαμε γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, πετύχαμε κάμψη της χαμηλής εγκληματικότηας, εξιχνιάστηκε το 90% των εγκλημάτων κοκ. "Στις πρόσφατες εκλογές ήταν το πρώτο ντιμπέιτ που δεν τέθηκε θέμα ασφάλειας" επισήμανε.



«Είμαι πάντα δίπλα στους πολίτες και κάνω ότι μπορώ για τα προβλήματά τους» έκλεισε τη συνέντευξη ο πρώην υπουργός.

Πηγή: skai.gr

